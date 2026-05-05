Un famoso mercadillo solidario vuelve el fin de semana a este barrio de Madrid: ropa y muebles desde 3 euros

Es oficial. Los amantes de los mercadillos están de suerte, pues Madrid volverá a contar este mes de mayo con uno de los más asequibles de la capital.

El Mercado Circular de Recumadrid celebra una nueva edición, esta vez en el barrio de Vallecas, donde los asistentes podrán encontrar artículos recuperados y preparados para una segunda vida a precios reducidos.

En los puestos de este mercadillo se podrán adquirir productos textiles, objetos para el hogar, muebles, decoración, menaje y otros artículos de segunda mano. Lo mejor, es que los precios arrancan desde los 3 euros.

El Mercado Circular de Recumadrid celebra una nueva edición, esta vez en el barrio de Vallecas / EUROPA PRESS

Cuándo y dónde se celebra el Mercado Circular de Recumadrid

El mercado tendrá lugar el sábado 9 de mayo, de 9:00 a 14:00 horas, en la nave situada en la calle Trole 10, en el distrito de Puente de Vallecas.

La entrada será libre y gratuita, por lo que no será necesario reservar plaza ni comprar entrada para acceder al recinto. La cita se suma a las ediciones celebradas durante 2026 por Recumadrid, que ha recuperado este formato para acercar a los vecinos productos reutilizados a precios populares.

Ropa, muebles y objetos de segunda mano desde 3 euros

Los asistentes podrán comprar productos textiles y voluminosos de segunda mano desde los 3 euros. En anteriores citas, Recumadrid ha ofrecido ropa para hombre, mujer y niños con precios de entre 3 y 20 euros y también se han podido encontrar complementos desde 1 euro, además de zapatos, libros, menaje, decoración y otros artículos para el hogar.

Sin lugar a dudas, la variedad de productos convierte este mercadillo en una opción interesante para quienes buscan renovar el armario, comprar muebles baratos o encontrar piezas útiles para casa sin gastar demasiado.

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Los asistentes también podrán dar una segunda vida a sus artículos

Además de comprar, los asistentes tendrán la posibilidad de llevar sus propios artículos para darles una segunda vida. Pues, al fin y al cabo, el objetivo del mercado es fomentar la reutilización de objetos que todavía pueden seguir usándose y evitar que acaben convertidos en residuos.