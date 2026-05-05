Mbappé se defiende de las críticas por su viaje a Italia con Ester Expósito: "Se basan en una interpretación exagerada de los hechos"

La polémica está servida, y no parece que este vaya a ser el capítulo final. El entorno de Kylian Mbappé ha salido al paso de las críticas recibidas en los últimos días y ha defendido la actitud del delantero francés durante su proceso de recuperación. Voces cercanas al jugador consideran que buena parte de los comentarios nacen de una “sobreinterpretación” de los hechos y recalcan que su lesión está siendo tratada bajo la supervisión del Real Madrid.

"Parte de las críticas se basan en una sobreinterpretación de elementos relacionados con un periodo de recuperación estrictamente supervisado por el club, sin que ello se corresponda con la realidad del compromiso y el trabajo que Kylian realiza a diario por el bien del equipo", indicó el entorno de la estrella del Real Madrid a la agencia AFP.

Vacaciones en Cerdeña

La controversia se intensificó después de que Mbappé fuese visto regresando de Cerdeña en su avión privado poco antes del partido entre el Espanyol y el Real Madrid. Aunque el viaje habría contado con autorización del club, las imágenes del delantero pasando varios días de vacaciones junto a su pareja, la actriz Ester Expósito, alimentaron el debate sobre su implicación en un momento especialmente delicado para el equipo blanco.

Mbappé, en un partido. / EFE

Desde el entorno del futbolista insisten en que Mbappé mantiene su compromiso diario con el Real Madrid y que su recuperación está “estrictamente gestionada” por la entidad. De hecho, el atacante acudió a Valdebebas durante el día libre del equipo para ejercitarse en solitario con el objetivo de llegar al Clásico frente al Barcelona, previsto para el 10 de mayo.

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La decisión sobre su disponibilidad dependerá de las pruebas médicas programadas esta semana, que deberán determinar la evolución de su lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Mientras tanto, la figura de Mbappé continúa en el centro del debate, en una temporada marcada por la tensión deportiva y por las exigencias que acompañan a una estrella de su dimensión en el Real Madrid.