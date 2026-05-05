Madrid seguirá liderando el crecimiento económico en España los dos próximos años, según BBVA Research

La economía madrileña mantendrá en los próximos dos años un ritmo de crecimiento superior al del conjunto de España, según BBVA Research. El departamento de estudios de investigación y análisis de mercado del banco prevé prevé que el PIB de la Comunidad de Madrid aumente un 2,7% en 2026 y un 2,4% en 2027, lo que consolidaría a la región como una de las grandes locomotoras económicas del país.

Las previsiones forman parte del informe ‘Situación Madrid 2026’, presentado este martes por el responsable de análisis económico de BBVA Research para España, Rafael Doménech, y el director de la territorial centro de BBVA en España, Juan Carlos Hidalgo, en un acto en el que ambos han destacado el “gran dinamismo” mostrado por la economía de Madrid durante 2025.

Según las estimaciones del servicio de estudios, el PIB de la Comunidad de Madrid podría haber crecido un 3,1% en 2025, frente al 2,8% previsto para el conjunto de España. De confirmarse este dato, Madrid encadenaría cinco años consecutivos creciendo por encima de la media nacional.

BBVA Research anticipa, no obstante, una cierta desaceleración en el horizonte. Doménech ha apuntado a un contexto internacional más complejo, marcado por tensiones geopolíticas como la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, una mayor incertidumbre en la política económica y el encarecimiento del crudo.

Pese a ese escenario, el informe señala algunos factores que podrían seguir empujando la actividad en la región. Entre ellos, el turismo madrileño, que podría beneficiarse a corto plazo si la capital actúa como destino refugio frente a otros mercados competidores. También la inmigración continuará teniendo un papel relevante en el sostenimiento de la creación de empleo.

La previsión de BBVA Research confirma así el peso clave de Madrid en la economía española, aunque advierte de que el crecimiento será menos intenso que en 2025. La región seguirá avanzando, sí, pero lo hará en un entorno más incierto y con riesgos externos que pueden afectar tanto a las empresas como a los hogares.