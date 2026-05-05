SECTOR INMOBILIARIO
Madrid rompe el termómetro inmobiliario: el precio del metro cuadrado se dispara a casi 4.000 euros
En 2025, la vivienda libre registró un precio un 75% más que la media nacional
Madrid se consolida como el mercado residencial más caro de España. Según los últimos datos del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el precio medio de la vivienda libre en la Comunidad de Madrid alcanzó en el cuarto trimestre de 2025 los 3.902,3 euros por metro cuadrado, muy por encima de los 2.230 euros/m² de media nacional. La diferencia sitúa a Madrid aproximadamente un 75% por encima del conjunto del país.
La presión sobre el mercado madrileño no solo se mantiene, sino que se intensifica año tras año. El informe recoge que el precio medio de la vivienda libre en Madrid creció un 15,8% interanual, una de las mayores subidas registradas entre las provincias españolas. Solo Valencia, con un incremento del 16,8%, y Cantabria, con un 16,7%, superan el avance madrileño.
El dato confirma la fuerte tensión del mercado residencial en la región, donde los precios se sitúan muy por encima de otras grandes plazas inmobiliarias. Madrid aparece por delante de Baleares, Gipuzkoa, Barcelona, Málaga y Bizkaia en precio medio de vivienda libre, consolidándose como el territorio con el metro cuadrado más caro del país.
La escalada de precios contrasta, sin embargo, con la evolución de las compraventas. En el cuarto trimestre de 2025, Madrid registró una caída interanual del 12,6% en las transacciones escrituradas de vivienda, el mayor descenso entre las provincias recogidas en el informe. En el conjunto de España, por el contrario, las compraventas aumentaron ligeramente, un 0,6%.
Una brecha creciente en el acceso a la vivienda
El boletín también evidencia la distancia entre la vivienda protegida y el mercado libre. En Madrid, la diferencia entre el precio de la vivienda protegida y el de la vivienda libre usada alcanza el -61,9%, una de las mayores brechas del país. Este desfase refleja la creciente dificultad para acceder a una vivienda en el mercado madrileño, especialmente para los hogares con menor capacidad adquisitiva.
En conjunto, los datos dibujan un escenario madrileño de precios en máximos, fuerte encarecimiento anual y menor actividad de compraventa. Madrid sigue liderando el mercado inmobiliario nacional, pero lo hace con señales claras de tensión: la vivienda cuesta mucho más que la media española y cada vez resulta más difícil absorber esos precios en nuevas operaciones.
- El predicador Dani Alves, cabeza de cartel del masivo encuentro que convertirá el estadio Metropolitano en un templo evangélico
- El Lorca menos conocido toma la garganta de Juan Diego Botto: un viaje escénico por la vida pública y privada del poeta
- Estos son los horarios para tirar la basura en Móstoles: te podrán multar si no los cumples
- La mejor escapada por el puente de mayo a una hora de Madrid: buen vino, naturaleza y gastronomía de calidad en un mismo destino
- Alcalá - Coria en directo: a los de Vivar Dorado solo les vale la victoria para entrar en los playoffs de ascenso
- Susana, policía en Coslada, atleta y madre sola a los 50: 'No hay que renunciar a los sueños, traer una vida al mundo no es un capricho
- Un accidente con varios vehículos y un autobús implicado corta la A-1 en Somosierra
- Dónde se reparten gratis las ‘Banderitas madrileñas’, el postre desconocido del 2 de mayo en Madrid