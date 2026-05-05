Madrid recuperó 323 pisos turísticos ilegales en 2025, un 10% más que el año anterior

El Ayuntamiento de Madrid consiguió que 323 viviendas de uso turístico ilegales volvieran en 2025 al mercado residencial, una cifra escueta en comparación con las alrededor de 16.000 que operan al margen de la legalidad en la ciudad, pero un 10,2% más que en 2024, cuando se recuperaron 293 inmuebles sin licencia. Son los datos que recoge la Memoria de Gestión de la Agencia de Actividades (ADA), que será analizada este jueves en la reunión de su Consejo Rector.

El incremento, destacan desde el Gobierno municipal, es aún mayor si se compara con 2023: el número de pisos turísticos ilegales devueltos al uso residencial en 2025 fue un 33% superior al registrado dos años antes, antes de la aplicación del nuevo paquete de actuaciones municipales.

El cambio de rumbo comenzó en abril de 2024, cuando el Ayuntamiento activó un plan de acción frente a las viviendas de uso turístico. Entre las medidas adoptadas estuvieron la suspensión temporal de nuevas licencias, el endurecimiento del régimen sancionador para los propietarios que operaran sin título habilitante, el refuerzo de la plantilla inspectora y la publicación del listado de VUT legales en la ciudad, con detalle de su ubicación.

A estas actuaciones se sumó el Plan de Inspección Urbanístico, que situó las viviendas turísticas como una de sus líneas prioritarias. En su primer balance, presentado en febrero, el Ayuntamiento destacó que las viviendas inspeccionadas pasaron de 567 en 2024 a 1.526 en 2025, lo que supone un aumento del 169%. También se duplicó el número de viviendas detectadas, al pasar de 623 a 1.351, un 116% más.

La segunda herramienta destacada por el Consistorio es el Plan Reside, que entró en vigor en septiembre de 2025 y forma parte de la estrategia municipal para limitar el impacto de las viviendas turísticas en el mercado residencial y en la convivencia vecinal.

La ADA recibió 1.408 denuncias relacionadas con viviendas de uso turístico, un 9% más que en 2024. No obstante, el informe precisa que el número de viviendas denunciadas fue inferior al del año anterior, ya que en 2024 se registraron varios escritos de asociaciones vecinales que incluían centenares de inmuebles. La memoria recoge además la apertura de 607 expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística, un 23,8% más que en 2024, cuando se incoaron 490 expedientes.

En materia sancionadora, el Ayuntamiento impuso en 2025 un total de 117 sanciones por la implantación y desarrollo de un uso incompatible con la ordenación urbanística, derivado del ejercicio de la actividad de vivienda turística sin la licencia preceptiva, un 27% más que el año anterior. De esas, siete fueron de 20.000 euros y 110 de 30.000 euros cada una. Además, se impuso una sanción de 60.000 euros y 144 multas coercitivas de entre 1.000 y 3.000 euros.