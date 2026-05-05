El paro cae un 2,21% en abril en la Comunidad de Madrid, hasta los 276.376 desempleados

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid bajó un 2,21% en abril con 6.249 desempleados menos en relación al mes de marzo, hasta alcanzar la cifra global de 276.376 personas en paro en la región.

Según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el último año, con respecto a abril de 2025, se han registrado 12.856 desempleados menos en la región madrileña, lo que supone un descenso interanual del 4,44%.

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 62.668 personas en abril en relación con el mes anterior (-2,6%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró casi tres cuartas parte del descenso del desempleo.

Tras la caída de abril, el número total de desempleados bajó de los 2,4 millones de personas por primera vez desde junio de 2008 al situarse en 2.357.044 personas, ha subrayado el Ministerio. El descenso del desempleo registrado el mes pasado es ligeramente inferior al de abril de 2025 (-67.420 parados), pero superior al de 2024 (-60.503).

En todo caso, a diferencia de lo ocurrido en 2024, cuando la Semana Santa se celebró en marzo, tanto el mes de abril de 2025 como el de este año sí se beneficiaron de los efectos en el empleo habituales en esa época del año. Aún así, en términos desestacionalizados, el paro registrado disminuyó en abril. Lo hizo en 11.256 personas respecto al mes anterior.

El paro baja en todas las CCAA

El paro registrado disminuyó en abril en todas las comunidades autónomas en relación al mes anterior, especialmente en Andalucía (-22.393 desempleados), Cataluña (-8.949 parados) y Madrid (-6.249 personas).

En cuanto a las provincias, el desempleo registrado desciende en todas ellas, encabezadas por Madrid (-6.249 desempleados), Barcelona (-6.035) y Sevilla (-5.825).

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Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros bajó en 6.616 desempleados respecto al mes anterior (-1,9%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 341.551 desempleados, lo que supone 11.146 parados menos que hace un año (-3,1%).