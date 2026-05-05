EMPLEO
El paro cae un 2,21% en abril en la Comunidad de Madrid, hasta los 276.376 desempleados
Los contratos bajan un 6,5% en el cuarto mes del año
EP
El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid bajó un 2,21% en abril con 6.249 desempleados menos en relación al mes de marzo, hasta alcanzar la cifra global de 276.376 personas en paro en la región.
Según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el último año, con respecto a abril de 2025, se han registrado 12.856 desempleados menos en la región madrileña, lo que supone un descenso interanual del 4,44%.
A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 62.668 personas en abril en relación con el mes anterior (-2,6%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró casi tres cuartas parte del descenso del desempleo.
Tras la caída de abril, el número total de desempleados bajó de los 2,4 millones de personas por primera vez desde junio de 2008 al situarse en 2.357.044 personas, ha subrayado el Ministerio. El descenso del desempleo registrado el mes pasado es ligeramente inferior al de abril de 2025 (-67.420 parados), pero superior al de 2024 (-60.503).
En todo caso, a diferencia de lo ocurrido en 2024, cuando la Semana Santa se celebró en marzo, tanto el mes de abril de 2025 como el de este año sí se beneficiaron de los efectos en el empleo habituales en esa época del año. Aún así, en términos desestacionalizados, el paro registrado disminuyó en abril. Lo hizo en 11.256 personas respecto al mes anterior.
El paro baja en todas las CCAA
El paro registrado disminuyó en abril en todas las comunidades autónomas en relación al mes anterior, especialmente en Andalucía (-22.393 desempleados), Cataluña (-8.949 parados) y Madrid (-6.249 personas).
En cuanto a las provincias, el desempleo registrado desciende en todas ellas, encabezadas por Madrid (-6.249 desempleados), Barcelona (-6.035) y Sevilla (-5.825).
Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros bajó en 6.616 desempleados respecto al mes anterior (-1,9%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 341.551 desempleados, lo que supone 11.146 parados menos que hace un año (-3,1%).
- El Lorca menos conocido toma la garganta de Juan Diego Botto: un viaje escénico por la vida pública y privada del poeta
- La mejor escapada por el puente de mayo a una hora de Madrid: buen vino, naturaleza y gastronomía de calidad en un mismo destino
- Susana, policía en Coslada, atleta y madre sola a los 50: 'No hay que renunciar a los sueños, traer una vida al mundo no es un capricho
- Caos en la estación de Vallecas: un tren circula con la puerta abierta y provoca aglomeraciones en el andén
- El predicador Dani Alves, cabeza de cartel del masivo encuentro que convertirá el estadio Metropolitano en un templo evangélico
- Ana Bastos, arquitecta, sobre los tres rincones de Madrid que no te puedes perder: 'Un pequeño tesoro escondido
- Así es la Universidad Carlos III de Madrid, donde estudiará la Princesa Leonor: un antiguo cuartel militar de artillería, dos bibliotecas y un completo centro deportivo
- Estos son los horarios para tirar la basura en Móstoles: te podrán multar si no los cumples