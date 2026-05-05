Madrid estará en "fase crítica" de seguridad del 6 al 9 de junio por la visita del Papa a la capital

Madrid ha entrado ya en la cuenta atrás para recibir al Papa. La capital, que será la primera prueba de fuego del dispositivo especial de seguridad diseñado por el Ministerio del Interior para la visita del León XIV a España, entrará en fase crítica desde la medianoche del 6 de junio hasta las 13:30 horas del día 9. Será el periodo de máxima activación del operativo en la ciudad, antes de que el foco se traslade a Barcelona y Canarias.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presidió este lunes en el Centro Tecnológico de Seguridad, en El Pardo, la reunión general de coordinación entre los organismos, administraciones y cuerpos policiales que participarán en el dispositivo. En el caso madrileño, la cita implica a la Delegación del Gobierno, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, Policía Nacional, Guardia Civil, servicios de emergencias y operadores de transporte e infraestructuras, que deberán ajustar el plan a los actos previstos en la capital.

Los dos puntos de mayor concentración serán la plaza de Lima y Cibeles. El sábado 6 de junio, día de llegada del Pontífice a España, está prevista una vigilia con jóvenes en la plaza de Lima y su entorno, junto al Santiago Bernabéu, precedida por un recorrido en papamóvil. Al día siguiente, domingo 7, León XIV presidirá la misa del Corpus Christi en la plaza de Cibeles, seguida de una procesión eucarística por las zonas aledañas.

Para evitar cualquier tipo de incidente, el plan para Madrid deberá cubrir la protección del Papa y de su delegación, los itinerarios, los lugares de celebración, los alojamientos, los centros de respaldo o evacuación y las zonas de concentración de fieles. Interior también prevé constituir centros de coordinación y mando en las ciudades visitadas para seguir el desarrollo de los dispositivos y responder ante cualquier incidencia.

La seguridad se organizará en coordinación con el nivel 4 reforzado de alerta antiterrorista. Tras el encuentro de ayer, Marlaska advirtió de que pueden existir amenazas “plurales”, desde la terrorista o los radicalismos hasta la presencia de movimientos sociales que aprovechen la visita para hacerse escuchar. Pese a todo, el ministro aseguró que se garantizará la seguridad y también “la normal convivencia” para que todos puedan expresarse.

Uno de los elementos que más condicionará la logística madrileña será la concurrencia con otros eventos multitudinarios. La vigilia del viernes 6 coincidirá con una intensa programación musical, incluido uno de los conciertos de Bad Bunny en el Metropolitano, además de otros actos en Ifema, el Real Jardín Botánico Alfonso XIII y el Palacio Vistalegre. Eventos que, en palabras de Marlaska, "no facilitan" precisamente la seguridad, en palabras de Marlaska, aunque Interior tiene "el músculo necesario y preciso" para atenderlos sin que la visita del Papa altere la vida de la ciudad

Por otro lado, la Archidiócesis de Madrid ha informado de que ya hay casi 16.000 voluntarios inscritos para colaborar en la visita, por encima de la previsión inicial. La mayoría participará en los actos centrales del 6 y 7 de junio y en tareas de acogida de peregrinos, un apoyo organizativo clave para canalizar accesos, orientar asistentes y ordenar los flujos en torno a plaza de Lima y Cibeles.

En el conjunto de España, el dispositivo movilizará alrededor de 11.000 policías nacionales y unos 2.200 guardias civiles, a los que se sumarán Mossos d’Esquadra, policía canaria y policías locales. El plan se divide en cuatro fases: una previa, ya iniciada desde la confirmación de la visita; una preventiva, hasta la medianoche del 31 de mayo; una fase de alerta, del 1 al 5 de junio; y la fase crítica, que se activará sucesivamente en Madrid, Barcelona y Canarias hasta que el avión del Papa abandone el espacio aéreo español el 12 de junio.