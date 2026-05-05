Koke, tras la eliminación ante el Arsenal: "Muy dolidos, pero orgulloso de mi equipo y de mi gente"

El capitán del Atlético de Madrid, Koke Resurrección, analizó la dolorosa eliminación del conjunto rojiblanco en las semifinales de la Champions League tras caer por la mínima ante el Arsenal. En sus declaraciones a pie de campo en el Emirates Stadium, el mediocentro madrileño no ocultó el abatimiento del vestuario, aunque subrayó el compromiso mostrado por la plantilla y el apoyo incondicional de la afición desplazada a Londres.

La falta de contundencia penaliza al Atlético de Madrid

Para Koke, la diferencia entre el éxito y el fracaso en esta eliminatoria europea radicó exclusivamente en la eficacia ante la portería contraria. El capitán explicó que el equipo se siente muy herido por el resultado, pero a la vez orgulloso de haberlo dado todo sobre el césped. Según su análisis, el Atlético tuvo oportunidades claras tanto en el Metropolitano como en el partido de vuelta para cambiar el rumbo del cruce, pero la pelota no quiso entrar. Al final, reconoció que el Arsenal fue un justo vencedor por haber mostrado esa pegada que a los rojiblancos les faltó en los momentos decisivos.

El análisis de la temporada y el futuro del proyecto de Simeone

Más allá del encuentro contra el equipo de Mikel Arteta, Koke aprovechó para hacer un balance general de la campaña 2025/2026. El internacional español admitió que el equipo no mostró la regularidad necesaria en la Liga, donde el nivel estuvo por debajo de las expectativas. Sin embargo, destacó el papel del grupo en la Copa del Rey y en la Champions League, competiciones donde el Atlético volvió a competir al máximo nivel y se quedó a las puertas de grandes hitos.

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El capitán concluyó su intervención enviando un mensaje de esperanza a la familia colchonera, evitando entrar en polémicas sobre el arbitraje de Daniel Siebert. Koke insistió en que el club cuenta con un grupo de futbolistas jóvenes en pleno crecimiento que, en un futuro cercano, garantizarán que el Atlético de Madrid siga peleando por los títulos más importantes del fútbol mundial.