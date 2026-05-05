SUCESO EN AMDRID
Un incendio provoca el derrumbe de tres viviendas unifamiliares en Morata de Tajuña
No hay heridos ni personas atrapadas y el Summa 112 permanece en el lugar de forma preventiva
Madrid
Varias dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan este martes en la extinción de un incendio declarado tras el derrumbe de tres viviendas unifamiliares en Morata de Tajuña.
Los hechos se han producido sobre las 15:00 horas en la calle de la Vía. Por el momento se desconocen las causas de la explosión que habría provocado el derrumbe, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Hasta el lugar también se han desplazado sanitarios del Summa 112 de forma preventiva. Las viviendas se encontraban vacías en el momento del derrumbe, por lo que no hay heridos ni personas atrapadas bajo los escombros.
- Nuevo minipunto limpio en Alcalá de Henares: ¿dónde se encuentra el recién instalado por el ayuntamiento?
- El Lorca menos conocido toma la garganta de Juan Diego Botto: un viaje escénico por la vida pública y privada del poeta
- Ex aequo al guardia civil Jean Paul Bidias-Ndoe y a Loreto Gutiérrez Hurtado, ejemplos de superación y liderazgo
- La mejor escapada por el puente de mayo a una hora de Madrid: buen vino, naturaleza y gastronomía de calidad en un mismo destino
- Susana, policía en Coslada, atleta y madre sola a los 50: 'No hay que renunciar a los sueños, traer una vida al mundo no es un capricho
- Caos en la estación de Vallecas: un tren circula con la puerta abierta y provoca aglomeraciones en el andén
- El predicador Dani Alves, cabeza de cartel del masivo encuentro que convertirá el estadio Metropolitano en un templo evangélico
- El S-81 Isaac Peral, el submarino que ha devuelto a España al club de la élite naval