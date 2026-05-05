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SUCESO EN AMDRID

Un incendio provoca el derrumbe de tres viviendas unifamiliares en Morata de Tajuña

No hay heridos ni personas atrapadas y el Summa 112 permanece en el lugar de forma preventiva

Archivo - Una dotación de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Archivo - Una dotación de Bomberos de la Comunidad de Madrid. / EMERGENCIAS 112 DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Gloria Barrios

Madrid

Varias dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan este martes en la extinción de un incendio declarado tras el derrumbe de tres viviendas unifamiliares en Morata de Tajuña.

Los hechos se han producido sobre las 15:00 horas en la calle de la Vía. Por el momento se desconocen las causas de la explosión que habría provocado el derrumbe, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

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Hasta el lugar también se han desplazado sanitarios del Summa 112 de forma preventiva. Las viviendas se encontraban vacías en el momento del derrumbe, por lo que no hay heridos ni personas atrapadas bajo los escombros.

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