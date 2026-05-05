De edición limitada para festejar San Isidro: así son las nuevas camisetas y bolsas de tela de EMT Madrid

La tienda oficial de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) no es simplemente una tienda de recuerdos, y es que este espacio, desconocido por muchos, reúne productos exclusivos y diseños propios que reflejan la relación histórica de la empresa municipal con la ciudad.

Así, mostrando el estrecho vínculo con la sociedad y la identidad madrileña, la tienda EMT no ha querido desaprovechar la oportunidad y ya ha anunciado la puesta en venta de cuatro productos de edición limitada con motivo de las próximas Fiestas de San Isidro que se darán cita en torno al 15 de mayo en Madrid.

Diseños inspirados en la flor más castiza de Madrid

Este lanzamiento se compone de dos camisetas de corte oversize y dos bolsas de tela con cremallera exterior y bolsillo interior para llevar al hombro. Con un diseño exclusivo y original, la colección se inspira en la flor más castiza de Madrid: el clavel de San Isidro.

Este diseño muestra las diferentes fases del ciclo vital del clavel, y lo hace desde diferentes perspectivas permitiendo apreciar la flor más castiza de Madrid / Diario del Ayuntamiento de Madrid

Confeccionados en algodón, el primero de los diseños muestra el ciclo vital del clavel rojo dispuesto formando un rectángulo que permite observar la castiza flor desde diferentes perspectivas. En el centro del diseño y utilizando la tipografía más madrileña, la 'Chulapa', este diseño incluye el mensaje 'Más de Madrid que los gatos' en una divertida referencia al identificativo usado para referirse a las familias de madrileños con más de tres generaciones nacidas en la ciudad.

El segundo diseño se compone del texto 'EMT Madrid, desde 1947' también haciendo uso de la tipografía 'Chulapa'. Debajo del texto y completando el modelo, encontramos la ilustración de un clavel reventón, una variedad antigua y muy aromática del clavel, propio de los moños y las solapas de estas fiestas.

Los claveles reventones son conocidos por tener unos pétalos tan pomposos que terminan por 'reventar' dándoles ese aspecto tan característico a los moños y solapas durante las Fiestas de San Isidro / Diario del Ayuntamiento de Madrid

Precios y dónde conseguirlas

Ambos diseños podrán adquirirse en formato de camisetas, que tendrá un precio de 25 euros por prenda, o en formato bolsa de tela, cuyo precio ascenderá a 15,95 euros. Disponibles para su compra online, las camisetas pueden pedirse en diferentes tallas, que abarcan desde la talla XS hasta la XXL.

Las camisetas estarán disponibles en tallas XS, S, M, L, XL y XXL / Diario del Ayuntamiento de Madrid

Así, la empresa municipal da el pistoletazo de salida a las celebraciones, fusionando la historia del transporte con la idiosincrasia madrileña, dando lugar a una propuesta que celebra la esencia de la ciudad. Con un envío de entre 2 y 5 días laborales, no hay excusa para quedarse sin ella estas fiestas.