SAN ISIDRO
De edición limitada para festejar San Isidro: así son las nuevas camisetas y bolsas de tela de EMT Madrid
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid lanza una colección inspirada en el clavel y la tradición castiza para celebrar las fiestas patronales
La tienda oficial de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) no es simplemente una tienda de recuerdos, y es que este espacio, desconocido por muchos, reúne productos exclusivos y diseños propios que reflejan la relación histórica de la empresa municipal con la ciudad.
Así, mostrando el estrecho vínculo con la sociedad y la identidad madrileña, la tienda EMT no ha querido desaprovechar la oportunidad y ya ha anunciado la puesta en venta de cuatro productos de edición limitada con motivo de las próximas Fiestas de San Isidro que se darán cita en torno al 15 de mayo en Madrid.
Diseños inspirados en la flor más castiza de Madrid
Este lanzamiento se compone de dos camisetas de corte oversize y dos bolsas de tela con cremallera exterior y bolsillo interior para llevar al hombro. Con un diseño exclusivo y original, la colección se inspira en la flor más castiza de Madrid: el clavel de San Isidro.
Confeccionados en algodón, el primero de los diseños muestra el ciclo vital del clavel rojo dispuesto formando un rectángulo que permite observar la castiza flor desde diferentes perspectivas. En el centro del diseño y utilizando la tipografía más madrileña, la 'Chulapa', este diseño incluye el mensaje 'Más de Madrid que los gatos' en una divertida referencia al identificativo usado para referirse a las familias de madrileños con más de tres generaciones nacidas en la ciudad.
El segundo diseño se compone del texto 'EMT Madrid, desde 1947' también haciendo uso de la tipografía 'Chulapa'. Debajo del texto y completando el modelo, encontramos la ilustración de un clavel reventón, una variedad antigua y muy aromática del clavel, propio de los moños y las solapas de estas fiestas.
Precios y dónde conseguirlas
Ambos diseños podrán adquirirse en formato de camisetas, que tendrá un precio de 25 euros por prenda, o en formato bolsa de tela, cuyo precio ascenderá a 15,95 euros. Disponibles para su compra online, las camisetas pueden pedirse en diferentes tallas, que abarcan desde la talla XS hasta la XXL.
Así, la empresa municipal da el pistoletazo de salida a las celebraciones, fusionando la historia del transporte con la idiosincrasia madrileña, dando lugar a una propuesta que celebra la esencia de la ciudad. Con un envío de entre 2 y 5 días laborales, no hay excusa para quedarse sin ella estas fiestas.
- El Lorca menos conocido toma la garganta de Juan Diego Botto: un viaje escénico por la vida pública y privada del poeta
- La mejor escapada por el puente de mayo a una hora de Madrid: buen vino, naturaleza y gastronomía de calidad en un mismo destino
- Susana, policía en Coslada, atleta y madre sola a los 50: 'No hay que renunciar a los sueños, traer una vida al mundo no es un capricho
- Caos en la estación de Vallecas: un tren circula con la puerta abierta y provoca aglomeraciones en el andén
- El predicador Dani Alves, cabeza de cartel del masivo encuentro que convertirá el estadio Metropolitano en un templo evangélico
- Ana Bastos, arquitecta, sobre los tres rincones de Madrid que no te puedes perder: 'Un pequeño tesoro escondido
- Así es la Universidad Carlos III de Madrid, donde estudiará la Princesa Leonor: un antiguo cuartel militar de artillería, dos bibliotecas y un completo centro deportivo
- Estos son los horarios para tirar la basura en Móstoles: te podrán multar si no los cumples