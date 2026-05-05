Detienen al hombre que ha matado a cuchilladas esta mañana a un joven en San Blas

Apenas unas horas después del suceso, la Policía Municipal de Madrid ha logrado echar el guante al presunto autor de la muerte de un joven esta mañana en San Blas. Acababa de amanecer cuando, un chaval de 20 años ha recibido varias puñaladas mortales cerca del parque de El Paraíso, en una zona habitualmente frecuentada por personas sin hogar y drogadictos.

La víctima, de 20 años y origen nigeriano, ya se encontraba en parada cardiorrespiratoria cuando los primeros agentes han llegado al lugar. Pese a tratar de reanimarle a toda costa, en una cerrera contrareloj que después continuaron los sanitarios del Samur durante más de 30 minutos, todos los intentos fueron inútiles. El joven terminó muriendo en el mismo parque.

Tras un breve rastreo, agentes municipales han detenido en las inmediaciones del escenario del crimen a un hombre como presunto autor del apuñalamiento, según han informado poco después desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

La investigación ha quedado en manos del Grupo V de Homicidios, que trabaja ahora para reconstruir lo ocurrido en los minutos previos a la agresión y determinar si víctima y detenido se conocían o si el ataque se produjo tras algún tipo de enfrentamiento.

Fuentes próximas al caso han trasladado que el entorno donde se produjo el apuñalamiento es un punto habitual de paso y estancia de toxicómanos y personas sin hogar, por lo que los investigadores no descartan que el joven asesinado durmiera en el parque.

Un policía fuera de servicio, herido con unas tijeras en Vallecas

La detención de San Blas se suma a otro arresto practicado este martes por la Policía Municipal de Madrid tras una agresión con arma blanca registrada el pasado sábado en un bar de Vallecas.

El suceso tuvo lugar a última hora de la tarde, cuando dos policías nacionales fuera de servicio estaban tomando algo en el establecimiento. En ese momento, un hombre con evidentes síntomas de embriaguez trató de acceder al local, pero los empleados le impidieron la entrada al considerar que no estaba en condiciones.

La negativa desencadenó una discusión en la que intervinieron los dos agentes para tratar de mediar. Fue entonces cuando, según fuentes policiales, el hombre atacó a uno de ellos con unas tijeras y le causó cerca de una veintena de heridas en diferentes partes del cuerpo.

Tras recibir el aviso, agentes de la Policía Municipal acudieron al bar y detuvieron al presunto agresor. El policía nacional herido fue trasladado a un hospital, donde recibió asistencia por las lesiones sufridas.