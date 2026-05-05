La Guardia Civil desarticula una rama de Latin King en Galapagar: hay seis detenidos y tres investigados

La Guardia Civil ha informado de que ha detenido a seis personas e investiga a otras tres en Galapagar, la mayoría de ellos menores de edad, por su presunta pertenencia al grupo violento juvenil Latin King y acusados de varios delitos de robo en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid.

La investigación comenzó a raíz de una serie de denuncias interpuestas por menores de edad durante el pasado mes de marzo en la ciudad de Galapagar, los cuales relataban haber sido agredidos por un grupo de jóvenes encapuchados que les obligaron a hacer símbolos propios de grupos juveniles mientras les grababan.

En paralelo a estas denuncias, la Guardia Civil ya había constatado en esas mismas fechas un repunte de las agresiones violentas en Galapagar llevadas a cabo presuntamente por miembros del grupo y cuya única motivación era la aparente vinculación de las víctimas a grupos rivales, según un comunicado de la Benemérita.

Finalmente la Guardia Civil ha logrado detener a seis presuntos miembros de Latin King e investiga a otros tres. Con esta operación también se han esclarecido tres robos con fuerza en establecimientos de restauración ambulante y seis robos en el interior de vehículos. La operación ha sido desarrollada con la colaboración de la Policía Municipal de Madrid y también la Policía Local de Galapagar.

Los grupos violentos juveniles persiguen la aspiración de llegar a controlar espacios geográficos, por lo que suelen establecerse conformando grupos territoriales que buscan expulsar de allí a los miembros de otras bandas rivales a través de la violencia, a la par que reclutan menores para engrosar sus filas. La pertenencia a un grupo violento juvenil de estas características constituye un delito de integración en grupo criminal, que puede llegar a ser castigado con penas de internamiento en centro en caso de menores de edad.

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Cabe destacar que el Tribunal Supremo confirmó en 2012 la disolución del Latin King en la Comunidad de Madrid, decretando la asociación ilícita de los Latín King tras una investigación desarrollada por el Grupo de Información de la Comandancia de Madrid, ha subrayado la Guardia Civil.