Delegación del Gobierno convoca una reunión para reforzar la seguridad en San Blas tras el asesinato de este martes

Un joven de 20 años ha muerto esta mañana en el distrito madrileño de San Blas tras ser presuntamente atacado por un hombre en las inmediaciones del parque El Paraíso, una zona señalada por los vecinos por la presencia habitual de personas sin hogar y consumidores de droga. El sospechoso ha sido detenido pocas horas después, mientras la Policía mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen.

Tras lo ocurrido, la Delegación del Gobierno en Madrid ha anunciado que enviará este mismo martes una convocatoria para celebrar una próxima reunión con responsables de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de la capital y del tejido vecinal del distrito de San Blas para reforzar la seguridad en la zpna.

El objetivo del encuentro será analizar la situación en el entorno del parque El Paraíso y definir un plan integral de actuación. Según la Delegación, la acción policial que se viene desarrollando en la zona durante los últimos meses debe ir acompañada de otras medidas en el ámbito sanitario y social. “Solo desde la coordinación y la actuación integral se podrán construir soluciones eficaces para problemas de naturaleza compleja”, señala la institución en una nota.

"Estamos trabajando en esa dirección con los vecinos y quiero trabajar también en esa misma dirección con el Ayuntamiento y con la Comunidad de Madrid", ha trasladado previamente en declaraciones a los medios el delegado, Francisco Martín, para quien son necesarias "soluciones de carácter sociosanitario para problemas tan complejos como los que hoy, desafortunadamente, han costado la vida a una persona".

El Ayuntamiento instalará cámaras, pero reclama más policías

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que el Ayuntamiento está trabajando para instalar cámaras de seguridad en el parque El Paraíso, pero ha reclamado a Martín que refuerce la presencia de Policía Nacional en la zona. “Esto es una cuestión de seguridad ciudadana”, ha afirmado, tras subrayar que la Policía Municipal no puede asumir las funciones que corresponden a la Policía Nacional.

Almeida ha mostrado su preocupación por el aumento de las agresiones con arma blanca en Madrid, así como por el incremento de las agresiones sexuales. El regidor ha señalado que no quiere lanzar un mensaje de alarma social, pero ha advertido de que el Ayuntamiento está “muy preocupado” por la seguridad ciudadana ante los apuñalamientos e incidentes con armas blancas que, según ha dicho, se producen cada semana en la capital.

Por ello, el regidor ha pedido al delegado del Gobierno que “tome cartas en el asunto” y se centre en sus competencias en materia de seguridad. “Tiene que olvidarse de Ayuso, tiene que olvidarse de Almeida y centrarse en lo que a los madrileños les preocupa”, ha sostenido. Almeida ha insistido en que el Ayuntamiento colocará cámaras en el parque El Paraíso, pero ha remarcado que lo necesario es que el delegado “coloque la policía en la calle”.