Cortes de tráfico este martes en las zonas más concurridas de Madrid: horarios y calles afectadas

Los conductores que tengan previsto desplazarse por Madrid durante este martes deberán prestar especial atención al estado del tráfico. Varias calles de la capital sufrirán cortes y desvíos a lo largo del día, especialmente en el entorno del Paseo de la Chopera y en diferentes vías del distrito de Salamanca, donde se desarrollarán trabajos vinculados a rodajes.

Puntos afectados

Uno de los puntos más sensibles de la jornada estará en el Paseo de la Chopera, donde están previstas concentraciones que podrían provocar cortes de tráfico o desvíos entre las 11:30 y las 14:00 horas. La afección puede generar retenciones en los accesos próximos y aumentar la presión sobre las vías alternativas desde media mañana.

A estas incidencias se suman las restricciones derivadas de un rodaje cinematográfico que se desarrolla este 5 de mayo en el entorno de varias avenidas del distrito de Salamanca. Durante la madrugada del martes, entre las 00:00 y las 03:00 horas, está previsto el corte de un carril en la avenida de Brasilia, en el tramo comprendido entre la calle Bristol y la avenida de Bonn.

Aunque el corte se producirá en una franja de menor intensidad circulatoria, puede afectar a desplazamientos nocturnos, servicios de transporte y vehículos que circulen por la zona durante esas horas.

Varias calles de la capital sufrirán cortes y desvíos a lo largo del día / Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Cortes intermitentes en estos lugares

Durante el resto de la jornada también podrán producirse interrupciones intermitentes de corta duración, inferiores a tres minutos, en varias calles próximas al rodaje. Las vías afectadas serán la avenida de Bonn, entre Bristol y Brasilia; la avenida de Brasilia, en ese mismo tramo; y la avenida de Bruselas, entre Guindalera y Bonn.

También habrá ocupaciones de zonas de estacionamiento en puntos como la avenida de Bonn, la avenida de Brasilia, la calle Brescia y la avenida de Bruselas. Estas reservas estarán activas durante todo el día, lo que reducirá la disponibilidad de aparcamiento en una zona donde estacionar ya suele resultar complicado.

También habrá ocupaciones de zonas de estacionamiento / EPE

El barrio de Salamanca también tendrá cortes por la tarde

Por la tarde, las afecciones se desplazarán a otra zona clave del barrio de Salamanca. Entre las 16:30 y las 18:30 horas, un segundo rodaje provocará el corte de un carril en la calle Velázquez, concretamente entre José Ortega y Gasset y Padilla.

Durante el resto del día también podrán registrarse cortes intermitentes en calles cercanas como Don Ramón de la Cruz, Lagasca y el propio tramo afectado de Velázquez. Aunque serán interrupciones breves, pueden complicar la movilidad en una zona especialmente transitada.

También habrá limitaciones de aparcamiento en Don Ramón de la Cruz, Padilla y Velázquez, donde se reservarán espacios vinculados al rodaje. Los conductores que se desplacen por la zona deberán prever más tiempo para estacionar o recurrir a aparcamientos públicos.

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El Ayuntamiento recomienda usar transporte público

Ante las afecciones previstas, las autoridades municipales recomiendan utilizar el transporte público siempre que sea posible, especialmente en las horas centrales del día y durante la tarde. Así, Metro y autobuses se perfilan como las alternativas más ágiles para evitar retrasos en una jornada marcada por cortes, desvíos y ocupaciones de estacionamiento en varios puntos de Madrid.