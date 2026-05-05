Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios Valor y ServicioPrecio de la viviendaVisita del papaAtlético de MadridOnlyFansThomas HouseagoRompiendo BarrerasRivas-VaciamadridTrajes de chulapa
instagramlinkedin

METRO MADRID

El contundente aviso de Metro de Madrid a los madrileños por esta mala práctica extendida en los vagones: "Respeta el espacio de los demás"

Metro Madrid apela al civismo de los pasajeros a través de su cuenta de X para garantizar una experiencia de viaje más agradable para todos

En Metro Madrid hay unas reglas que hay que cumplir.

En Metro Madrid hay unas reglas que hay que cumplir. / Metro Madrid

Ángela Berná

Ángela Berná

Madrid

No es ningún misterio. El metro es un espacio que se comparte con cientos de personas y quienes no cumplen con el reglamento de comportamiento en su interior, pueden ocasionar molestias al resto de pasajeros. Y si algo es vital para mejorar la convivencia en las estaciones y los vagones, es respetar las normas básicas de uso. En un lugar como el suburbano, cada pequeño gesto importa.

Si por algo se preocupa Metro Madrid es por el civismo en su servicio. Por este motivo ha intensificado su campaña vía redes sociales para recordar a sus usuarios las normas esenciales que hay que cumplir en los trayectos para viajar de la forma más agradable y organizada a través de su cuenta de X: "Respeta el espacio de los demás". Hay comportamientos que aparentemente son sencillos y de sentido común, pero que no siempre todos realizan.

Archivo - Archivo.- Interior de la estación de San Fernando tras la reapertura total de la línea 7B de Metro de Madrid

Interior de la estación de San Fernando. / Jesús Hellín - Europa Press

Un mensaje de civismo para todos los pasajeros

El metro lo transitan a diario infinitud de pasajeros y es esencial guardar respeto entre ellos. Como usuarios responsables se debe utilizar el teléfono móvil de forma correcta. Es fácil: si deseas escuchar algo en él, solo tendrás que utilizar cascos. Ya sea música, un vídeo o un audio de un amigo, tendrás que hacerlo en privado.

"Disfrutar de tu música en Metro es mejor con auriculares", aseguran desde la cuenta de la red social X de Metro de Madrid. Un mensaje necesario y que en muchas ocasiones no se cumple. Además, desde Metro Madrid bromean: "Quédate con todo el ritmo", concluyen el aviso.

Archivo - Archivo.- Metro de Madrid

Metro de Madrid / Fernando Sánchez - Europa Press

Las normas dentro de Metro Madrid

El reglamento de viajeros recoge de forma general la prohibición de comportamiento que resulten molestos a otros pasajeros. Ese criterio no solo afecta a quienes reproducen contenido en su teléfono sin auriculares, también sirve como base para actuar frente a otras situaciones que alteren la convivencia, como las actuaciones musicales no autorizadas dentro de los vagones.

Noticias relacionadas y más

Por el momento, Metro de Madrid no ha puesto el foco en sancionar de forma específica a quienes escuchan contenido sin auriculares. Sin embargo, el mensaje es claro y cada vez más directo: si quieres escuchar música, ver un vídeo o reproducir un audio, hazlo con auriculares y a un volumen razonable.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Lorca menos conocido toma la garganta de Juan Diego Botto: un viaje escénico por la vida pública y privada del poeta
  2. La mejor escapada por el puente de mayo a una hora de Madrid: buen vino, naturaleza y gastronomía de calidad en un mismo destino
  3. Susana, policía en Coslada, atleta y madre sola a los 50: 'No hay que renunciar a los sueños, traer una vida al mundo no es un capricho
  4. Caos en la estación de Vallecas: un tren circula con la puerta abierta y provoca aglomeraciones en el andén
  5. El predicador Dani Alves, cabeza de cartel del masivo encuentro que convertirá el estadio Metropolitano en un templo evangélico
  6. Ana Bastos, arquitecta, sobre los tres rincones de Madrid que no te puedes perder: 'Un pequeño tesoro escondido
  7. Así es la Universidad Carlos III de Madrid, donde estudiará la Princesa Leonor: un antiguo cuartel militar de artillería, dos bibliotecas y un completo centro deportivo
  8. Estos son los horarios para tirar la basura en Móstoles: te podrán multar si no los cumples

El contundente aviso de Metro de Madrid a los madrileños por esta mala práctica extendida en los vagones: "Respeta el espacio de los demás"

El contundente aviso de Metro de Madrid a los madrileños por esta mala práctica extendida en los vagones: "Respeta el espacio de los demás"

Ya es oficial, estas son las bibliotecas madrileñas que ampliaran sus horarios (hasta 24 horas) durante la época de examenes

Ya es oficial, estas son las bibliotecas madrileñas que ampliaran sus horarios (hasta 24 horas) durante la época de examenes

Moeve Fútbol Zone 1x24: Un Clásico con mucho morbo... en pleno lío Mbappé

La artista que convierte a Don Quijote, Cenicienta, Micky Mouse y Caperucita en iconos de la Corea tradicional

La artista que convierte a Don Quijote, Cenicienta, Micky Mouse y Caperucita en iconos de la Corea tradicional

Squirrel Media refuerza su modelo integrado y acelera su crecimiento vía adquisiciones

Squirrel Media refuerza su modelo integrado y acelera su crecimiento vía adquisiciones

Detienen al hombre que ha matado a cuchilladas esta mañana a un joven en San Blas

Detienen al hombre que ha matado a cuchilladas esta mañana a un joven en San Blas

La visita de Ayuso a México provoca protestas anticolonialistas

La Guardia Civil desarticula una rama de Latin King en Galapagar: hay seis detenidos y tres investigados

La Guardia Civil desarticula una rama de Latin King en Galapagar: hay seis detenidos y tres investigados