El contundente aviso de Metro de Madrid a los madrileños por esta mala práctica extendida en los vagones: "Respeta el espacio de los demás"

No es ningún misterio. El metro es un espacio que se comparte con cientos de personas y quienes no cumplen con el reglamento de comportamiento en su interior, pueden ocasionar molestias al resto de pasajeros. Y si algo es vital para mejorar la convivencia en las estaciones y los vagones, es respetar las normas básicas de uso. En un lugar como el suburbano, cada pequeño gesto importa.

Si por algo se preocupa Metro Madrid es por el civismo en su servicio. Por este motivo ha intensificado su campaña vía redes sociales para recordar a sus usuarios las normas esenciales que hay que cumplir en los trayectos para viajar de la forma más agradable y organizada a través de su cuenta de X: "Respeta el espacio de los demás". Hay comportamientos que aparentemente son sencillos y de sentido común, pero que no siempre todos realizan.

Interior de la estación de San Fernando. / Jesús Hellín - Europa Press

Un mensaje de civismo para todos los pasajeros

El metro lo transitan a diario infinitud de pasajeros y es esencial guardar respeto entre ellos. Como usuarios responsables se debe utilizar el teléfono móvil de forma correcta. Es fácil: si deseas escuchar algo en él, solo tendrás que utilizar cascos. Ya sea música, un vídeo o un audio de un amigo, tendrás que hacerlo en privado.

"Disfrutar de tu música en Metro es mejor con auriculares", aseguran desde la cuenta de la red social X de Metro de Madrid. Un mensaje necesario y que en muchas ocasiones no se cumple. Además, desde Metro Madrid bromean: "Quédate con todo el ritmo", concluyen el aviso.

Metro de Madrid / Fernando Sánchez - Europa Press

Las normas dentro de Metro Madrid

El reglamento de viajeros recoge de forma general la prohibición de comportamiento que resulten molestos a otros pasajeros. Ese criterio no solo afecta a quienes reproducen contenido en su teléfono sin auriculares, también sirve como base para actuar frente a otras situaciones que alteren la convivencia, como las actuaciones musicales no autorizadas dentro de los vagones.

Por el momento, Metro de Madrid no ha puesto el foco en sancionar de forma específica a quienes escuchan contenido sin auriculares. Sin embargo, el mensaje es claro y cada vez más directo: si quieres escuchar música, ver un vídeo o reproducir un audio, hazlo con auriculares y a un volumen razonable.