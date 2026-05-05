Confirmado por la Comunidad de Madrid: esta es la ayuda que pueden solicitar los trabajadores despedidos antes de la jubilación

¡Buenas noticias! La Comunidad de Madrid ha activado nuevas ayudas destinadas a proteger a los trabajadores que pierdan su puesto de trabajo en el marco de procesos de reestructuración de empresas. Estas subvenciones, gestionadas por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, están pensadas para actuar como un apoyo económico durante los años previos a la jubilación.

El objetivo principal de esta línea de ayudas es reducir el impacto económico que puede suponer un despido para aquellos empleados que se encuentran en una etapa cercana al retiro laboral. Así, el Gobierno regional busca garantizar una mayor estabilidad a los trabajadores madrileños que tras una larga trayectoria profesional quedan fuera del mercado laboral por causas vinculadas a expedientes de regulación.

El objetivo principal de esta línea de ayudas es reducir el impacto económico que puede suponer un despido para aquellos empleados que se encuentran en una etapa cercana al retiro laboral / Alba Villar

La empresa paga el 60% y la Comunidad de Madrid el 40%

El sistema de financiación de estas ayudas es compartido entre la empresa y la Administración regional. Según el esquema previsto, la empresa solicitante asume el 60% del coste de la ayuda, mientras que el 40% restante corre a cargo de la Comunidad de Madrid.

Esta fórmula pretende implicar a las compañías en la protección de los trabajadores afectados por procesos de reestructuración, al mismo tiempo que permite a la Administración ofrecer una cobertura económica en situaciones de especial vulnerabilidad laboral.

Estos son los requisitos para acceder a las ayudas

Para poder beneficiarse de estas subvenciones, deben cumplirse una serie de condiciones tanto por parte de la empresa como del trabajador afectado.

En primer lugar, los empleados deben haber prestado sus servicios en centros de trabajo ubicados en la Comunidad de Madrid en el momento en el que se extingue su contrato. Además, la pérdida del empleo debe producirse como consecuencia de un proceso de reestructuración empresarial, especialmente en el marco de despidos colectivos.

Otro punto clave es que la solicitud inicial no la presenta directamente el trabajador, sino la empresa. La compañía es la responsable de cumplimentar el trámite para el reconocimiento de los empleados que puedan acogerse a esta cobertura.

¿Cómo puedo solicitar la ayuda?

La tramitación de estas ayudas se realiza de forma telemática a través del registro electrónico de la Comunidad de Madrid. Junto a la solicitud, las empresas deben presentar la ratificación del reconocimiento de los trabajadores afectados y la conformidad de estos para acogerse a la subvención.

La tramitación de estas ayudas se realiza de forma telemática a través del registro electrónico de la Comunidad de Madrid / ARCHIVO

Plazo de resolución

La Administración dispone de un plazo máximo de tres meses para notificar la resolución, salvo que la normativa específica establezca un periodo diferente. Si transcurrido ese plazo no se ha producido una respuesta expresa, se aplicará el silencio administrativo desestimatorio. Esto significa que la solicitud se entenderá denegada, lo que permitirá abrir el correspondiente plazo para la presentación de recursos.

Cuantía de la ayuda

La cuantía exacta de la ayuda dependerá de las circunstancias concretas de cada trabajador y del proceso de reestructuración empresarial en el que se haya producido el despido.

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Los detalles económicos están regulados en los anexos de la Orden 17203/2014, la normativa que establece las bases de estas subvenciones especiales.