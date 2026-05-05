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CHOQUE ENTRE ADMINISTRACIONES

La Comunidad de Madrid asegura que es el Estado el que "no se está sentando a negociar" con bomberos forestales

El colectivo, que lleva en huelga más de 1.000 días, desde junio de 2023, se ha concentrado para alertar del "abandono continuo" al que se enfrentan

Manifestación de bomberos forestales convocada por la Plataforma de Asociaciones y Sindicatos de Bomberos Forestales (PASBF).

Manifestación de bomberos forestales convocada por la Plataforma de Asociaciones y Sindicatos de Bomberos Forestales (PASBF). / Europa Press/ Juan Barbosa

EP

Madrid

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado este martes que la Administración General del Estado la que "no se está sentando a negociar" con los bomberos forestales.

Lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación desde la Real Casa de Postas, el mismo día en que el Comité de Huelga de los Bomberos Forestales Públicos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid ha convocado una concentración en la carretera de Colmenar Viejo para protestar por el "bloqueo institucional y la precariedad laboral" a la que, dicen, están sometidos por las administraciones.

El colectivo, que lleva en huelga más de 1.000 días, desde junio de 2023, se ha concentrado para alertar del "abandono continuo" al que se enfrentan, según un comunicado del Comité de Huelga. Sobre ello, el consejero ha indicado que el Gobierno regional trabaja en el ámbito de sus competencias y responsabilidades pero "por desgracia" es el Estado el que "no se está sentando a trabajar" y no está "atendiendo las reivindicaciones" de estos trabajadores.

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"Nosotros, en el marco nuestras competencias, ya hemos ofrecido nuestra leal colaboración y seguirá el consejero (Carlos) Novillo ofreciendo esa colaboración para que cuanto antes esta situación pueda ser revertida y que, por tanto, estos profesionales puedan seguir haciendo su trabajo con total normalidad", ha expresado.

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