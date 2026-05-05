La Comunidad de Madrid echa a andar su centro de atención a hombres víctima de violencia sexual: "Es una realidad a la que hay que atender"

Anunciado hace más de un año y medio por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el transcurso del debate sobre el estado de la región de 2024, el centro especializado en la atención a víctimas de agresión sexual masculina de la Comunidad de Madrid ha echado a andar finalmente este año. Fue el pasado 1 de abril cuando este dispositivo, que ofrece ayuda de tipo psicológico, jurídico y social específicamente a varones, empezó su actividad, tal y como ha confirmado este martes la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, durante una visita a las instalaciones, en el distrito de Tetuán de la capital.

El centro, el primero de estas características en España, cuenta con un equipo de ocho profesionales de distintos ámbitos: social, psicológico, sexológico, jurídico y educativo, y lo hace de forma tanto individual como grupal. En el primer mes de actividad, aseguran fuentes de la consejería, han prestado atención un total de siete usuarios registrados.

Con un presupuesto de 410.000 euros anuales, el anuncio de la puesta en marcha de este recurso fue criticado en su momento por parte de la oposición regional. Más Madrid lo consideró “una provocación a los colectivos feministas” y desde el PSOE madrileño se habló de “un cebo” para que la oposición entrara al trapo. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, por su parte, calificó de "irresponsabilidad flagrante” y de “frívola” una iniciativa, que en su opinión respondía a una “deriva trumpista y negacionista" del Gobierno regional.

“Este centro se pone en marcha por una necesidad de atención que no se estaba produciendo en el ámbito integral”, ha señalado hoy Dávila, por su parte. “Nos hemos puesto en marcha desde que conocimos esa necesidad, y eso también es una realidad a la que hay que atender sin dejar de atender, por supuesto, a otras necesidades. Seguimos incorporando nuevos recursos a la atención a las mujeres víctimas”, ha insistido, entre los que ha citado los centros específicos para atender a mujeres víctimas con discapacidad intelectual o a mujeres que quieran abandonar la prostitución.

El centro ahora puesto en marcha inicia su actividad para la atención de hombres víctimas de violencia sexual, fundamentalmente en relaciones entre hombres y en un contexto de chemsex, el consumo de sustancias para tener relaciones sexuales por largo tiempo. Desde 2017 se vienen observando en hospitales y en la red de atención sexual estas prácticas, que se han incrementado desde 2020, trasladan desde la consejería.

“Si antes veíamos a lo mejor dos casos por semana, ahora ha aumentado exponencialmente el número de casos”, mantiene Michel Alpiar, psicólogo del centro, procedente del Hospital Ramón y Cajal. “Además, antes no veíamos consecuencias en la salud que ahora estamos detectando, entre ellas, adicciones a las sustancias y al mantenimiento de relaciones sexuales en este contexto”, una circunstancia en la que, añade, el consentimiento desciende. La práctica del chemsex se relaciona también con un aumento de casos de enfermedades de transmisión sexual en la Comunidad de Madrid.

En el primer mes, el centro ha registrado siete usuarios, una cifra que conforme se vaya conociendo y vaya desarrollando su actividad desde la Consejería de Asuntos Sociales se cree que irá creciendo. El objetivo es dar continuidad a la atención sanitaria también a varones en situación de prostitución que han sufrido violencia sexual o en ámbitos como el laboral o el penitenciario. También a quienes sufrieron abusos en la infancia o la adolescencia.

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De momento, no obstante, el perfil de usuario responde a varones de mediana edad del colectivo LGTBI, en ocasiones en situación de vulnerabilidad. “Cuanto más vulnerabilidades tengan, personas tal vez migrantes, sin redes de apoyo, sin trabajo, el riesgo de las prácticas relacionadas con chemsex, se magnifica”, detalla Alpiar. Los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid atienden cada año a una media de 100 hombres víctimas de violaciones y agresiones sexuales, en su mayoría en el contexto del chemsex, especifica la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales en una nota.