El Círculo de Bellas Artes abre sus zonas secretas para celebrar un siglo en la calle Alcalá: despachos, talleres, cápsulas, billares...

El Círculo de Bellas Artes celebrará el sábado 9 de mayo el centenario de su edificio con una jornada de puertas abiertas. La cita propone recorrer la institución como un organismo activo: salas abiertas, acciones escénicas y una clausura en la calle. La fiesta, de entrada libre y gratuita, arrancará fuera. En la calle Marqués de Casa Riera habrá una feria creativa de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30, con actividades para niños y adultos: felicitaciones al Círculo, estampación de carteles y postales, construcción colectiva de una ciudad de cartón y una canción comunitaria impulsada por la caravana-estudio de Chico-Trópico. La entrada será libre y gratuita para todas las actividades.

En La Pecera, de 11:30 a 12:15, Café cantante: España América reunirá a Candelaria de la Serena, voz, y Juan Hernando, guitarra, en un repertorio de tangos, fados y folclores. Las performances activarán distintos lugares del edificio. En el Salón de Baile, Américo Retamal presentará Alexia Oracular a las 11:30 y a las 13:00, una pieza multimedia sobre tecnología, espiritualidad e identidad digital. En la escalera principal, a las 11.30 y a las 17.00, Instrucciones para subir una escalera, guiada por Jonás de Murias, llevará a Cortázar al territorio de la pieza sonora y la lírica popular. A las 12:00 y 16:00, Silbatriz Pons recorrerá la escalera, el Salón de Baile y el Teatro Fernando de Rojas con De forja y aire, intervención creada para La lechuza de Minerva a partir del silbido.

La pieza de Elo Vega y Rogelio López corona el Círculo de Bellas Artes ga gracias al proyecto 'La lechuza de Minerva'. / CEDIDA

El Cine Estudio abrirá de 12:00 a 19:30 con una sesión continua y gratuita de cortos de Norman McLaren, dirigida a público familiar y adulto, con títulos como Boogie-Doodle, Hen Hop, A Chairy Tale y Pas de Deux. A la misma hora, la Azotea acogerá ¿Qué Europa estamos contando?, conversación entre Lorenzo Silva y Montserrat Domínguez que abre el ciclo Imaginar Europa desde la cultura coincidiendo con el Día de Europa. El Salón de Baile será también sede del Speakers’ Corner, de 12:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:00, con una jornada centrada en la soledad, introducida por Marta García Aller y en colaboración con Grandes Amigos. En la Sala de Columnas, El ring de Columnas funcionará como espacio de batallas de ideas, freestyle y baile urbano, con debates sobre cocina, Quijote, terapia, internet, Silicon Valley y Reyes Magos, además de break dance, rap y DJ Ozetak. La Pecera acogerá, de 12:45 a 13:15, Mesa de poesía. Tres laterales, con Juan Gallego Benot, Sanae el Mokadimm y Rodrigo García Marina.

La pausa llegará a partir de las 15:00 con la Siesta colectiva de Las Lindas Pobres, que convertirá el Salón de Baile en un siestódromo de colchonetas y paisajes sonoros. Por la tarde, de 18:00 a 19:30, el Hotel NH Collection Suecia recibirá El edificio de al lado: la Casa de Suecia junto a la Casa de las Artes, presentación sobre el inmueble vecino con Ismael Amarouch García, Juan Miguel Hernández León, Per-Arne Hjelmborn y Rubén Olmedo. A las 20:30, Cortejo. A palo limpio recorrerá la Sala de Columnas hacia la salida del edificio con Dagoberto Rodríguez, Andley Mojena, Arnaldo Lescay, Jorbel Istúriz, Julio Rigal y Lenny X.

Zonas exclusivas

La jornada permitirá entrar en zonas menos accesibles: habrá mediación en el Teatro Fernando de Rojas, convertido en escenario abierto; en el Salón de Baile, concebido como espacio de descanso; en los talleres de grabado, dibujo y pintura, situados en la sexta planta; en la Sala de Billares, ubicado en la cuarta; y en los despachos de presidencia y dirección, donde podrán verse obras de la colección.

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Una imagen de 'Eclosión. El Círculo de Bellas Artes en los 80 y 90'. / CEDIDA

Las exposiciones permanecerán abiertas desde las 11.00: La casa de las artes, en la Sala Goya; Eclosión. El Círculo de Bellas Artes en los 80 y 90, en la Sala Picasso; La lechuza de Minerva, en la Sala Minerva y otros puntos del edificio; Semillero, en la Sala Juana Mordó; y Lo que ya estaba ahí. Streaming 1985–87, en el Salón de Baile. A las 21:00, El Círculo: escenario total convertirá la fachada de Alcalá 42 en un escenario al aire libre con A todo brass, Coro El Molino, Candelaria de la Serena y Tatiana Studionova, Angelica de la Riva, Francisco Pardo, Cuarteto Haydn de Pérez-Llorca y Hara Hernández. La celebración se completa con una cápsula del tiempo digital para compartir recuerdos del Círculo.