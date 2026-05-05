Los Bomberos de Madrid advierten a quienes poseen un smartphone: cargar así el teléfono móvil puede salir muy caro

Estas haciendo tareas en casa con la música de fondo y de repente la banda sonora cesa... el móvil se ha quedado de nuevo sin batería. Con las prisas, enchufas el cargador sin darte cuenta de que tu teléfono está cerca del radiador, sobre el sofá, o cubierto con algún paño o manta, un gesto que puede terminar por salirte muy caro.

Y es que todas estas prácticas cotidianas pueden provocar sin que nos demos cuenta una llama por combustión, que, en el mejor de los casos nos dejará sin teléfono, y, en el peor, podría llegar a provocar un incendio. Así, lo han advertido los Bomberos de Madrid que han compartido una serie de recomendaciones a través de sus redes sociales para minimizar las probabilidades de ser víctimas de este suceso.

¿Dónde dejas tu móvil cargando?

Una de las principales precauciones es ser muy consciente de la superficie o mueble sobre la que dejamos nuestro dispositivo para que se cargue. Al producirse una reacción en el interior de la batería de ion-litio, el dispositivo generará calor por lo que si se encuentra sobre un sofá, una silla de mimbre o una cama, puede llegar a provocar un incendio.

El pasado octubre de 2024, 4 personas perdieron la vida en nuestro país debido a la explosión de la batería de un móvil que estaba cargando sobre un sofá / Xakata Móvil

Además, también debe tenerse en cuenta que el dispositivo no esté cerca de ninguna fuente de calor como la incidencia directa del sol, o un radiador, ya que esto contribuirá a aumentar la temperatura, incrementando el riesgo de combustión. Esto es especialmente importante si cargas el móvil en tu coche, donde es muy común dejar el dispositivo en el salpicadero.

Uno de los errores más comunes al cargar el móvil en el coche es dejarlo en el salpicadero o en algún lugar donde la luz incide de forma directa sobre el dispositivo / Getty Images

Así, los Bomberos de Madrid recomiendan zonas relativamente apartadas de la luz solar de "superficies lisas no combustibles que permitan una fácil ventilación". En caso de no contar con una zona segura donde cargar el teléfono, este cuerpo de seguridad recomienda dejarlos cerca de una ventana para que, en caso de incendio, se "facilite la dispersión de gases inflamables y/o tóxicos".

Usar el cargador adecuado, del modo adecuado

Pero no solo es el lugar donde cargamos el móvil lo que puede acarrear riesgos, y es que los propios cargadores o adaptadores no homologados o deteriorados, también son un foco de peligro. Frente a los cargadores de marca blanca, los Bomberos de Madrid advierten que siempre será mejor utilizar el cargador de fábrica con el que se vendía el teléfono o en su defecto uno homologado de la misma marca. También en caso de deterioro, lo mejor será reemplazarlos.

Los cargadores o adaptadores en mal estado deben reemplazarse, aunque siempre por una opción homolgada de la misma marca / Freepik

Durante el proceso de carga, los Bomberos instan a no dejar cables o cargadores cerca de fuentes de calor o inflamables, y a desconectarlos de la red al recargar por completo la batería. En caso de que el cargador sufriera alguna avería, se advierte de la importancia de acudir siempre "a profesional cualificado" frente a las reparaciones caseras.