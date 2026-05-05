Ayuso llama en México contra los discursos del "agravio": "El pensamiento colectivista te quiere pudrir el alma"

"Del socialismo también se sale". Hasta en tres ocasiones ha repetido la expresión, una de ellas entre aplausos de un público formado por estudiantes y miembros de la comunidad académica, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una intervención en la Universidad de la Libertad de Ciudad de México, en el tercero de los diez días de su viaje institucional a México.

En el marco de esta universidad privada, fundada hace tres años por el empresario Ricardo Salinas, propietario entre otros negocios de TV Azteca, Ayuso ha hecho un llamamiento contra "el colectivismo" y la "utilización populista de los sentimientos para controlar al individuo". La presidenta madrileña ha insistido en argumentos que viene manejando desde hace tiempo. El populismo, ha venido a decir, trata de multiplicar la pobreza, imponer una "pretendida lucha de clases", buscar la tensión y el enfrentamiento y perseguir que haya gente agraviada, subvencionada y dependiente para poder controlarla. Allá donde no se llega, ha añadido, se recurre al acoso, los escraches "y la persecución de cualquier acto de libertad que incomoda y que le dice al poder dónde están los límites". A la "aniquilación" del adversario y al acomplejamiento, ha señalado en otro momento.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con alumnos y miembros de la counidad académica de la Universidad de la Libertad. / Comunidad de Madrid - EFE

"El guerracivilismo", ha dicho, "es buscar el agravio en los pueblos, inventar la historia y el pasado, mirar el pasado con las gafas del presente y, de esa manera, buscar culpables en una supuesta memoria hecha ley para decir que todo lo que ocurre hoy viene del pasado, que la culpa es de otros y nunca, por tanto, responsabilizarse, por nada".

La referencia no es inocente en plena polémica en torno al significado de la Conquista de América. Ayer Ayuso asistió a un homenaje a la figura de Hernán Cortés. Hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sin citar expresamente a Ayuso, se ha referido al asunto. "A quienes reviven la Conquista como salvación, les decimos: están destinados a la derrota; a quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades, les decimos: están destinados a la derrota", ha señalado.

"Ese tipo de pensamiento colectivista, totalitario, además, te quiere pudrir el alma, porque quiere que sientas ese agravio, que tengas envidia, que desconfíes, que tengas siempre emociones negativas, que no tengas nada y que todo lo que tengas esté mal", ha proseguido Ayuso, quien ha reivindicado que "no se pide permiso para defender la libertad. Se ha de gobernar por miedo, no por arrastre".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. / Sáshenka Gutiérrez - EFE

La presidenta madrileña ha asegurado que "así es como mueren las democracias, así es como está pasando en México y así es como está pasando en España".

En los procesos populistas, ha lamentado, termina por desaparecer la separación de poderes. "Los jueces son perseguidos, los adversarios políticos también", ha dicho. "Si un adversario político es incómodo en un momento dado será juzgado por lo que uno quiere y así será como está ocurriendo, por cierto, con algunos gobernadores también en México y algunos alcaldes. Y no hay derecho a que nadie tenga miedo por representar a los ciudadanos".

La dirigente madrileña ha criticado abiertamente la situación en el país norteamericano. "México tiene actualmente más de 130 000 desaparecidos, 44,5 millones de personas carecen de acceso efectivo a servicios públicos de salud. El último informe Pisa denota una caída de 14 puntos en los últimos años y solo el 34% de los estudiantes alcanzó un nivel básico de competencia... Una de las naciones culturales, políticas y sociales más importantes del mundo, dando estos datos", se ha lamentado.

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Asimismo, ha brindado su apoyo a los opositores, poniendo al país al nivel de algunas dictaduras latinoamericanas. "Cuando un gobernador, un político o un periodista en México, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua o en cualquier otro lugar del mundo pida acompañamiento, seguridad, que sepa que va a contar con la leal cooperación del Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha proclamado.