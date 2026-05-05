Alcorcón honra a los bomberos fallecidos en acto de servicio en 2025 y vincula su legado a una zona infantil

El Centro Unificado de Seguridad de Alcorcón ha acogido este martes el homenaje a los bomberos Sergio Benavente y Jesús Aguilar, fallecidos en acto de servicio en 2025 durante su intervención en un incendio en un garaje de la localidad, y el Ayuntamiento ha anunciado que una zona infantil llevará su nombre.

"Hoy Alcorcón se detiene para honrar su memoria, su vocación y su entrega", ha dicho la alcaldesa, Candelaria Testa, al tiempo que ha reconocido que "no hay palabras suficientes para aliviar una pérdida así".

En presencia de familiares y autoridades, la primer edil ha trasladado un mensaje directo: "no estáis solos". En este sentido, ha dicho que Alcorcón guarda en su recuerdo los nombres de Jesús y de Sergio, y sus historias.

El homenaje ha servido también para anunciar la denominación de una nueva zona infantil en el Parque Darwin con los nombres de ambos bomberos. La regidora ha explicado que este espacio busca simbolizar "la vida, la comunidad y la continuidad de los valores que ellos representaron", además de convertirse en un lugar de recuerdo permanente para la ciudadanía.

Testa ha insistido en que la ciudad "ha decidido recordar con dignidad y con enorme respeto", vinculando ese gesto a la importancia de preservar la memoria colectiva. "Los vecinos y vecinas van a leer sus nombres en este parque", ha añadido.

En la misma línea se ha expresado el concejal de Seguridad Ciudadana, David López. "Ojalá aquel incendio no nos hubiera arrebatado la oportunidad de hacerlo como se merecían: en vida, rodeados de los suyos, celebrando que tenemos la suerte de contar con profesionales públicos de los que sentir tantísimo orgullo. Alcorcón no los olvidará jamás", ha indicado.

Durante el acto se ha presentado igualmente el XXXV Memorial de Bomberos, que se celebrará el próximo domingo 10 de mayo y que este año también estará dedicado a Sergio Benavente y Jesús Aguilar, en reconocimiento a su labor y compromiso con la protección de la ciudadanía.

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En este punto, el jefe de Bomberos, Francisco Javier Cañadas, ha señalado que su profesión "no es un trabajo normal" sino que es "muy vocacional, de servicio público" y en el que siempre te estás preparando, apuntando a que con el Memorial se rinde homenaje "a todos los compañeros que durante toda la historia del Cuerpo de Bomberos han sufrido".