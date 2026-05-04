Visitas a espacios municipales, talleres y juegos: así será la Semana de la Administración Abierta de Madrid

Si alguna vez te ha interesado conocer desde dentro el funcionamiento de los servicios públicos, esta es tu oportunidad: el Ayuntamiento de Madrid ha presentado su programación para la Semana de la Administración Abierta 2026 con una amplia gama de actividades dirigidas a acercar las instituciones a la ciudadanía y fomentar la transparencia.

Esta iniciativa, que tendrá lugar del 18 al 24 de mayo, busca consolidar valores como la participación cívica, rendición de cuentas y la promoción de los derechos fundamentales, promovido por la Alianza para el Gobierno Abierto, de la que el Consistorio forma parte desde el año 2016.

Descubre los espacios municipales

Una de las actividades más destacadas del programa será la oportunidad de que los ciudadanos conozcan en primera persona el desempeño de servicios públicos a través de visitas guiadas con previa inscripción. En orden cronológico: el 19 de mayo, los ciudadanos interesados podrán conocer el Parque Tecnológico de Valdemingómez y visitar el Servicio de Sugerencias y Reclamaciones, el 20 de mayo será el turno de la visita a la emisora de la Policía Municipal y el 21 de mayo, al tanque de tormentas de Arroyofresno.

La agenda también incita a la participación de los empleados públicos como a la ciudadanía a participar en actividades centradas en la innovación y la transparencia, entre las que destacan: la presentación del portal de Presupuestos Abiertos el 18 de mayo, la II Jornada de innovación social del laboratorio THIVIC y el Coloquio sobre los diez años del derecho de acceso a la información pública, ambos el 20 de mayo y la jornada sobre datos abiertos e inteligencia artificial del 22 de mayo.

Contenidos digitales y juegos

Durante la Semana de la Administración Abierta se llevará a cabo el desarrollo de contenidos digitales como el segundo número de la revista Transparencia Madrid, el lanzamiento de un espacio web sobre Gobierno Abierto, materiales dirigidos a estudiantes de primaria, guías para la ciudadanía, docentes, adolescentes, personas mayores y acceso a campañas promocionales.

También se lanzarán juegos virtuales a través de las cuentas de Decide Madrid en todas sus redes sociales y se retomará la compaña de promoción de transparencia. Cualquier duda podrá ser consultada en su página web. Así el Ayuntamiento de Madrid refuerza su apuesta por una administración accesible, transparente y participativa.