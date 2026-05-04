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SUCESO EN MADRID

Avance clave en la investigación: caen otros cuatro jóvenes por la brutal agresión en Alcalá de Henares

La Policía Nacional les acusa de tentativa de homicidio y pertenencia a grupo criminal por el ataque ocurrido en abril en un centro comercial

Archivo - Imagen de archivo de un agente y coche patrulla de la Policía Nacional

Archivo - Imagen de archivo de un agente y coche patrulla de la Policía Nacional / POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

Paula Correa

Madrid

La Policía Nacional ha detenido a otros cuatro jóvenes presuntamente miembros de la banda latina Trinitarios acusados de participar en el apuñalamiento de un menor de edad a mediados de abril en un centro comercial de Alcalá de Henares.

Los arrestos se produjeron el pasado 29 de abril, tras avanzar la investigación abierta por el ataque. A los detenidos se les atribuyen delitos de tentativa de homicidio y pertenencia a grupo criminal.

Una persecución en el centro comercial

Los hechos ocurrieron en la tarde del domingo 19 de abril, cuando un grupo de jóvenes comenzó a perseguir a otros dos, presuntamente miembros de la banda Dominican Don't Play. Según la investigación, les alcanzaron, les golpearon en varias ocasiones y asestaron varias puñaladas a uno de ellos.

Tras la agresión, los presuntos autores huyeron por calles aledañas al centro comercial. Horas después, uno de los agresores, un español de 20 años, se presentó en la Comisaría de Policía de Torrejón de Ardoz, donde reconoció los hechos y fue detenido como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio.

Los cuatro nuevos detenidos tienen entre 17 y 20 años. Según las investigaciones de la Policía, habrían mantenido conversaciones por redes sociales con la principal víctima, a la que lograron identificar en el centro comercial de Alcalá de Henares.

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La víctima, un menor de 15 años y nacionalidad peruana, fue atendida por personal sanitario por heridas de arma blanca en el glúteo y en la espalda. Posteriormente fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón.

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