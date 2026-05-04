Estas son las becas de Bachillerato de Madrid que recibirán más de 17.000 alumnos: plazos, requisitos y cuantías

La Comunidad de Madrid abre este martes, 5 de mayo, el plazo para solicitar las becas de Bachillerato para el curso 2026/2027, una convocatoria que cuenta con una inversión pública de 43,5 millones de euros y que promete beneficiar a más de 17.000 alumnos. Atención a los estudiantes interesados, ya que tendrán hasta el 26 de mayo para tramitar la documentación a través del portal institucional y la Cuenta Digital.

Quiénes las podrán solicitar

Estas ayudas están dirigidas a alumnos que cursen esta tapa no obligatoria, ya sea en centros concertados o privados, con la finalidad de reforzar los pilares básicos del sistema educativo madrileño con motivo de mejorar la libertad de elección de las familias y facilitar la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes.

Este es el segundo año consecutivo en el que se incluye la nota académica del último curso entre los baremos, de modo que se podrán conseguir hasta dos puntos adicionales. Los alumnos que ya se benefician de la beca este año podrán prorrogarla, siempre que se mantengan las condiciones que dieron lugar a su concesión y la soliciten.

Requisitos y cuantías

Para que los estudiantes puedan pedir la beca tendrán que cumplir los siguientes requisitos: no haber repetido curso, estar matriculado o con reserva de plaza en cualquiera de los centros incluidos. Los alumnos podrán recibir una cuantía que variará en función de los ingresos de la unidad familiar con hasta 3.750 euros para familias con una renta per cápita de hasta 10.000 euros y 2.000 en caso de rentas entre los 10.000 y 35.913 euros por cada uno de los miembros. En caso de que el coste total sea inferior a la cuantía de la beca concedida, el importe de la ayuda no podrá superar el del precio total del año académico.