El S-81 Isaac Peral, el submarino que ha devuelto a España al club de la élite naval

El submarino S-81 Isaac Peral no es solo una nueva unidad incorporada a la Armada Española. Es, sobre todo, el símbolo de una ambición industrial y militar: que España vuelva a diseñar y construir sus propios submarinos.

El S-81 fue entregado oficialmente a la Armada el 30 de noviembre de 2023 en el Arsenal de Cartagena, en un acto que Defensa y Navantia presentaron como un hito histórico para la industria nacional. Con él, España entraba de lleno en el reducido grupo de países con capacidad para diseñar y construir submarinos convencionales, según destacó entonces el Ministerio de Defensa.

La elección del nombre no es casual. El submarino rinde homenaje al marino e inventor cartagenero Isaac Peral, que botó en 1888 el primer submarino torpedero eléctrico. Desde entonces, España no había vuelto a diseñar y construir uno de estos vehículos. Hasta ahora. Y es que la historia del S-81 es también la de una necesidad estratégica: dejar de depender de unidades de diseño francés, como los S-70 de la clase Galerna.

El programa S-80 nació en 2004 para sustituir progresivamente esos submarinos veteranos, preservando la capacidad operativa. No fue un camino de rosas. El proyecto acumuló retrasos, sobrecostes y un rediseño profundo tras detectarse un problema de peso que comprometía la flotabilidad. El resultado fue el S-80 Plus: un submarino más largo, más pesado y técnicamente maduro..

El buque mide 80,81 metros de eslora, desplaza 2.695 toneladas en superficie y 2.965 en inmersión, alcanza 20,5 nudos bajo el agua y tiene una autonomía de 4.500 millas a 18 nudos. Su armamento parte de seis tubos lanzatorpedos de 533 milímetros, desde los que puede emplear torpedos Seahake Mod. 4, misiles Sub Harpoon Bloque II y minas. La Armada destaca además sus sensores sonar, antenas de comunicaciones, radar, periscopios optrónicos y de ataque, y enlaces de datos como Link 22.

Su utilidad militar reside en la discreción, gracias a su capacidad de operar de forma encubierta durante largos periodos. Desde su incorporación, el Isaac Peral ha ido acumulando hitos operativos. En noviembre de 2025 regresó a Cartagena tras su primera misión operativa internacional en la operación Sea Guardian de la OTAN: 46 días de navegación, 840 horas de inmersión y más de 5.050 millas náuticas recorridas en el Mediterráneo, según la Armada. En febrero de 2026 inició otro despliegue para integrarse en Noble Shield, misión aliada de disuasión y defensa colectiva.

Con sus fallos y aciertos, el Isaac Peral representa una apuesta singular: tecnología propia para una capacidad militar especialmente sensible. Su valor no se limita al casco que hoy está en la base de Cartagena, sino al conocimiento acumulado por la Armada, Navantia y la industria auxiliar española en un terreno reservado a muy pocos países.

Es precisamente este salto lo que reconoce el Premio a la Disrupción Tecnológica en Beneficio de la Defensa y la Seguridad a la Armada Española y a Navantia, concedido por El Periódico de España en el marco de sus Premios Valor y Servicio, unos galardones individuales y colectivos con los que se distingue el desempeño ejemplar de miembros de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.