PREV, el exitoso protocolo de prevención de la radicalización que desarrollan los Mossos

Hay estructuras policiales que irrumpen en la actualidad a través de grandes operaciones y otras cuya importancia se mide, precisamente, por lo que logran evitar. PREV, el programa de prevención de extremismos violentos de los Mossos d’Esquadra, pertenece a esa segunda categoría.

No es una unidad pensada para la exhibición ni un dispositivo concebido para ocupar titulares por su espectacularidad. Su papel es menos visible, pero cada vez más decisivo: identificar señales de alerta, detectar procesos de radicalización en fases tempranas y activar una respuesta antes de que la amenaza se convierta en un problema mayor.

En un contexto marcado por la expansión de discursos extremos, la captación en entornos digitales y la diversificación de las violencias ideológicas, PREV se ha consolidado como uno de los instrumentos más singulares de la policía catalana. Su relevancia no se basa en intervenir cuando el daño ya está hecho, sino en tratar de adelantarse.

El programa forma parte de la arquitectura preventiva de los Mossos y está orientado a localizar casos antes de que la deriva extremista desemboque en violencia. Esa naturaleza anticipatoria es la que le da sentido dentro del cuerpo. PREV no actúa solo sobre hechos cerrados, sino sobre indicios, entornos y señales débiles. Se mueve, por tanto, en una zona delicada del trabajo policial: la que obliga a leer el riesgo cuando todavía no ha adoptado su forma más visible.

Su campo de atención, además, no se limita a una única ideología. El año pasado, los Mossos detectaron 204 casos relacionados con extremismo yihadista y de extrema derecha en Cataluña. La cifra no solo refleja la persistencia del fenómeno, sino también la amplitud del enfoque con el que trabaja el programa.

Ese es uno de sus principales rasgos. PREV no responde a una visión antigua de la radicalización, centrada exclusivamente en el yihadismo, sino a una lectura más amplia del problema. La evolución del escenario europeo y español ha obligado a incorporar con mayor claridad otras expresiones de extremismo violento, especialmente las vinculadas a la ultraderecha. El programa asume esa complejidad y la convierte en método: vigilar el fenómeno sin reducirlo a una sola amenaza.

Ahí reside uno de sus méritos más evidentes. PREV ha contribuido a consolidar dentro de los Mossos una mirada más transversal sobre la radicalización. Ya no se trata solo de identificar perfiles asociados a una matriz ideológica concreta, sino de reconocer que los extremismos violentos adoptan formas distintas, utilizan canales diferentes y pueden arraigar en entornos muy diversos.

Su valor, sin embargo, no se limita a esa amplitud de enfoque. El principal mérito del programa es la anticipación. En materia de radicalización, llegar tarde puede significar encontrarse con un proceso ya consolidado. Detectarlo a tiempo, en cambio, amplía el margen de maniobra y permite intervenir antes de que el riesgo avance hacia fases más graves.

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Los planes de prevención de los extremismos violentos trabajan, además, en un terreno donde la prevención exige continuidad. Ese es otro de sus méritos. No estamos ante una respuesta improvisada ni ante una iniciativa coyuntural ligada a un episodio concreto, sino ante una herramienta estable dentro del dispositivo policial catalán. En un ámbito donde los procesos pueden ser lentos, fragmentarios y mutantes, la persistencia es una condición básica de eficacia.