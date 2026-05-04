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INICIATIVA

'Préstame tus palabras', el proyecto que lleva el teatro clásico a los institutos de Madrid

Cerca de 200 estudiantes de Secundaria de la región participarán en recitales y coloquios para redescubrir el Siglo de Oro español

Libros

Libros / COMUNIDAD DE MADRID

Paula Correa

La Comunidad de Madrid, en colaboración con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, pone en marcha el proyecto pedagógico Préstame tus palabras. Esta iniciativa busca romper las barreras entre los jóvenes y los grandes autores del Siglo de Oro, transformando la literatura en una experiencia viva y cercana para los estudiantes de Secundaria.

A través de recitales y lecturas dramatizadas, los alumnos madrileños podrán redescubrir obras maestras de Lope de Vega y Calderón de la Barca. El objetivo es adaptar los códigos escénicos tradicionales al lenguaje y la mirada adolescente, facilitando que los clásicos interpelen directamente sus intereses actuales.

Fechas y sedes: de Alcalá de Henares al Barrio de las Letras

El proyecto se desarrollará en dos de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la región, estrechamente ligados a la historia de nuestras letras:

  • Museo Casa Natal de Cervantes (Alcalá de Henares): Las sesiones tendrán lugar los días 7 y 8 de mayo a las 11:00 horas.
  • Casa Museo Lope de Vega (Madrid): Los recitales se celebrarán los días 12, 13 y 14 de mayo a las 11:15 horas.

Estos escenarios históricos servirán de marco para representar fragmentos adaptados de piezas fundamentales como La dama boba, El caballero de Olmedo o La vida es sueño.

Una experiencia para 200 alumnos de Secundaria

Cerca de 200 jóvenes de diversos centros educativos participarán en esta edición. Entre los institutos confirmados se encuentran los IES Arquitecto Pedro Gumiel, Isidra de Guzmán, José Hierro y el IES Complutense.

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Para que la actividad sea realmente efectiva, el aprendizaje comienza antes de llegar al museo. Cada centro recibe un cuaderno pedagógico diseñado para trabajar los textos en el aula. Además, tras cada representación se celebrará un coloquio donde los alumnos podrán debatir y compartir sus impresiones sobre las obras y los personajes.

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