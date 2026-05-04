Pedro Almodóvar sobre el turismo masificado en Madrid: "Hace años que no voy a la Plaza del Sol, siento que nos la están robando poco a poco"

Pedro Almodóvar, tan conocido por sus películas como por sus polémicas declaraciones vuelve a estar en el punto de mira tras su visita al icónico pódcast 'La Pija y la Quinqui' dirigido por los jóvenes Carlos Peguer y Mariang Maturana. Y es que a pesar de confesarse un enamorado de Madrid, al ser preguntado por su relación con la capital que tantas veces ha retratado en su filmografía, el director de cine afirmaba que "ya no es como antes".

Madrid, escenario narrativo y punto de retorno

Desde sus primeras películas, Almodóvar ha utilizado Madrid como su escenario narrativo particular, presentándolo como un lugar áspero, centrado en la supervivencia de las familias obreras en '¿Qué he hecho yo para merecer esto?', pero también como un espacio estilizado y frenético de modernos apartamentos en 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'.

Madrid en 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' / Turismo Madrid

A veces como un lugar de pulsión, deseo, o teatralidad, tal y como podemos ver en 'La Ley del Deseo', pero también como un lugar donde la soledad y la comunicación fallida definen el destino de sus personajes como en 'Hable con ella'. De una forma u otra Madrid siempre es el lugar de retorno, que acoge, absorbe y forja a los personajes.

El turismo masificado y unas meninas "que no nos gustan nada"

Siendo castellanomanchego de nacimiento, el director admite que la suya es una de estas historias de adopción, y es que tras llegar a la capital a finales de la década de 1960, el entonces estudiante de cine quedó enamorado de una ciudad que, de acuerdo a sus palabras, está perdiendo su encanto. "Madrid ahora es una pena, hace años que no voy a la plaza del Sol", afirmaba Almodóvar en el pódcast 'La Pija y la Quinqui', "siento que, en efecto, nos la están robando poco a poco".

Almodóvar rodando en Madrid / Turismo Madrid

Situando el turismo masificado como uno de los principales problemas, Almodóvar aclaraba que no había dejado de amar Madrid, y afirmaba que siempre atesoraría ese sentimiento "de sentirte que perteneces a este lugar, que este lugar te gusta pase lo que pase". Aunque, haciendo un símil "al igual que en una relación", el director explicaba cómo, "a veces las cosas no van bien, pero uno está profundamente enamorado y sigue".

Portada del episodio del pódcast en 'La Pija y la Quinqui' / 'La Pija y la Quinqui' en YouTube

Así, Almodóvar definía su relación con Madrid y compartía un sentimiento que cree colectivo a través de unas polémicas declaraciones: "Los que vivimos en Madrid y estamos muy arraigados aquí, estamos profundamente enamorados de la ciudad. Por mucho que la afeen, o por muchas meninas que pongan que no nos gustan nada".