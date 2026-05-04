GASTRONOMÍA
Pavo ahumado, pastrami y chiles: así son los nuevos lingotes con sabor burger que llegan a Madrid
La propuesta traslada el universo ahumado y burger de The New York Burger al formato práctico de My Basket, con tres recetas disponibles solo a través de delivery
La hamburguesa se reinventa en formato lingote. My Basket y The New York Burger cruzan caminos en una colaboración exclusiva que une dos formas muy reconocibles de entender el sabor: la cocina cuidada, práctica y pensada para el día a día del obrador de Blanca Herrero, y el universo ahumado, contundente y con carácter de una de las marcas de hamburguesa de referencia en la capital.
El resultado son tres lingotes exclusivos, disponibles únicamente a través del delivery de My Basket, que trasladan algunos de los códigos más icónicos de The New York Burger a un formato cómodo, versátil y pensado para cualquier comida del día. Bacon, pavo ahumado, pastrami, cheddar, chiles y mucho carácter son los ingredientes principales que combinan en tres bocados con un único fin: llevar la intensidad burger a un terreno más cotidiano, sin perder sabor ni personalidad.
Dos marcas, un mismo lenguaje
La colaboración nace de una idea sencilla: llevar la intensidad y el carácter de The New York Burger al terreno cotidiano de My Basket. La propuesta mantiene el foco en ingredientes reconocibles, combinaciones sabrosas y una ejecución cuidada, pero adaptada a un formato más ligero y funcional. Al frente de My Basket está Blanca Herrero, chef formada en Le Cordon Bleu, que ha construido una propuesta basada en recetas equilibradas, estética reconocible y cocina fresca elaborada con ingredientes de calidad. Su obrador busca resolver el día a día sin renunciar al sabor ni a una presentación cuidada.
The New York Burger, por su parte, aporta su universo propio: ahumados, recetas con personalidad y ese imaginario ligado a la cultura burger que la ha convertido en una marca reconocible dentro de la escena gastronómica madrileña.
Este acuerdo se concreta en tres versiones, cada una con un perfil distinto. La primera combina bacon y pavo ahumado con salsa emy de chiles, batavia y tomate, en una receta que busca el equilibrio entre jugosidad, frescura y un punto picante.
La segunda propuesta apuesta por un registro más suave y reconocible, con pavo estilo césar, tomate seco y parmesano. Una combinación pensada para quienes prefieren sabores familiares, pero con un toque más elaborado. La tercera eleva la intensidad con pastrami, pepinillos y cheddar, una versión con más carácter que conecta directamente con el imaginario de The New York Burger y sus sabores más rotundos. Los tres lingotes estarán disponibles en exclusiva a través del delivery de My Basket. La propuesta funciona como una extensión natural del obrador: recetas completas, fáciles de disfrutar en casa o en la oficina y pensadas para quienes buscan una comida cómoda sin caer en lo previsible.
Con esta colaboración, My Basket y The New York Burger demuestran cómo dos marcas con identidad propia pueden encontrarse en un terreno común. Una alianza que une practicidad, sabor y personalidad en tres bocados diseñados para llevar la experiencia burger a otro formato.
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