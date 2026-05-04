Pavo ahumado, pastrami y chiles: así son los nuevos lingotes con sabor burger que llegan a Madrid

La hamburguesa se reinventa en formato lingote. My Basket y The New York Burger cruzan caminos en una colaboración exclusiva que une dos formas muy reconocibles de entender el sabor: la cocina cuidada, práctica y pensada para el día a día del obrador de Blanca Herrero, y el universo ahumado, contundente y con carácter de una de las marcas de hamburguesa de referencia en la capital.

My Basket y The New York Burger lanzan tres lingotes exclusivos que reinterpretan el universo burger en clave delivery. / Cedida

El resultado son tres lingotes exclusivos, disponibles únicamente a través del delivery de My Basket, que trasladan algunos de los códigos más icónicos de The New York Burger a un formato cómodo, versátil y pensado para cualquier comida del día. Bacon, pavo ahumado, pastrami, cheddar, chiles y mucho carácter son los ingredientes principales que combinan en tres bocados con un único fin: llevar la intensidad burger a un terreno más cotidiano, sin perder sabor ni personalidad.

Dos marcas, un mismo lenguaje

La colaboración nace de una idea sencilla: llevar la intensidad y el carácter de The New York Burger al terreno cotidiano de My Basket. La propuesta mantiene el foco en ingredientes reconocibles, combinaciones sabrosas y una ejecución cuidada, pero adaptada a un formato más ligero y funcional. Al frente de My Basket está Blanca Herrero, chef formada en Le Cordon Bleu, que ha construido una propuesta basada en recetas equilibradas, estética reconocible y cocina fresca elaborada con ingredientes de calidad. Su obrador busca resolver el día a día sin renunciar al sabor ni a una presentación cuidada.

The New York Burger, por su parte, aporta su universo propio: ahumados, recetas con personalidad y ese imaginario ligado a la cultura burger que la ha convertido en una marca reconocible dentro de la escena gastronómica madrileña.

My Basket y The New York Burger lanzan tres lingotes exclusivos que reinterpretan el universo burger en clave delivery. / Cedida

Este acuerdo se concreta en tres versiones, cada una con un perfil distinto. La primera combina bacon y pavo ahumado con salsa emy de chiles, batavia y tomate, en una receta que busca el equilibrio entre jugosidad, frescura y un punto picante.

La segunda propuesta apuesta por un registro más suave y reconocible, con pavo estilo césar, tomate seco y parmesano. Una combinación pensada para quienes prefieren sabores familiares, pero con un toque más elaborado. La tercera eleva la intensidad con pastrami, pepinillos y cheddar, una versión con más carácter que conecta directamente con el imaginario de The New York Burger y sus sabores más rotundos. Los tres lingotes estarán disponibles en exclusiva a través del delivery de My Basket. La propuesta funciona como una extensión natural del obrador: recetas completas, fáciles de disfrutar en casa o en la oficina y pensadas para quienes buscan una comida cómoda sin caer en lo previsible.

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Los nuevos lingotes combinan producto, sabor y practicidad en una colaboración pensada para el delivery. / Cedida

Con esta colaboración, My Basket y The New York Burger demuestran cómo dos marcas con identidad propia pueden encontrarse en un terreno común. Una alianza que une practicidad, sabor y personalidad en tres bocados diseñados para llevar la experiencia burger a otro formato.