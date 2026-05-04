Pablo Sievert, el 'influencer' que ha conquistado las redes con su reto de 'running' por las líneas de Metro: "De pequeño no me gustaba nada el deporte"

Con apenas 29 años, Pablo Sievert, de nacionalidad española y alemana, se ha convertido en la nueva sensación en redes sociales gracias a su curioso reto de 'running'. Y es que el deportista se ha propuesto recorrer todas las líneas de Metro de la capital... ¡Por la superficie!

"Empecé pensando en retos que se pueden hacer sin salir de la ciudad y se me ocurrió recorrer la calle más larga de Madrid, la Calle de Alcalá", recuerda Pablo, que tras comprobar la buena repercusión de este tipo de contenido en sus redes decidió probar a recorrer la línea de metro más cercana en su barrio.

Ahora, con casi 30 mil seguidores en su perfil de Instagram, el deportista confiesa, "no me esperaba que iba a gustarle a tanta gente, ¡me llevé una buena sorpresa cuando vi que el vídeo de la línea 3 se hizo viral!" Y es que aunque la mayor parte de su contenido tiene que ver con este deporte, el influencer no siempre fue un amante del 'running'.

De odiar el deporte a no dejar de correr: "¡Lo de las endorfinas es algo real!"

"De pequeño no me gustaba nada, tuve algo de sobrepeso y siempre tuve miedo a las clases de educación física", así, con dudas, es como recuerda Pablo su primer acercamiento al deporte, sin saber que el 'running' terminaría por cambiarle la vida para siempre.

Sería en 2017 cuando el influencer, sin apenas preparación, decidiría apuntarse junto a un amigo a una carrera de 20 kilómetros en lo que él mismo define como "locuras de estudiantes". Asombrado por la experiencia y el ambiente, el deportista confiesa que, desde ese momento, nunca más pudo dejar de correr: "¡Lo de las endorfinas es algo real! Siempre salgo con ganas porque sé que después me siento mejor"

Pablo descubrió su pasión por el 'running' en 2017 y creó una cuenta específica para este tipo de contenido en 2024 / @pablosievert

"Me gusta que es un deporte donde tu progreso solo depende de ti, soy muy fan de la superación personal", contaba Pablo para El Periódico de España. Así, definiendo este deporte como "democrático", Pablo cree que "no hay excusas", ya que el running "se puede practicar en cualquier sitio sin apenas equipo", explica.

Una línea de metro diferente cada semana

"Intento hacer una línea por semana", cuenta el deportista que, como parte de su reto viral ya ha recorrido las líneas 2, 3, 6, 7, 8 y 11, en los últimos meses. De entre las líneas recorridas, Pablo elige la línea 8 como la más sorprendente hasta ahora: "Pensaba que iba a ser muy industrial", explica, "pero pasamos por el parque Juan Carlos I que es increíble para correr y al no entrar en el centro, se corre cómodo".

Con casi 30 kilómetros, la línea 7 es la más longeva que Pablo ha recorrido hasta ahora, aunque ya se prepara para otras de hasta 50 kilómetros / @pablosievert

Hasta ahora, la ruta más larga ha sido la línea siete, que con 30 kilómetros, ha sido "la más dura, ya que el calor apretaba al final", cuenta Pablo. Así, aunque no teme ninguna línea, el influencer es consciente de que la línea 10 y la 12 se acercan a los 50 kilómetros y que "deberá gestionar bien la hidratación y el aporte de carbohidratos".

El deseo de convertir su sueño en su oficio

Pablo Sievert, que comenzó compartiendo su preparación de la maratón de Málaga disfruta subiendo retos y documentando su progreso como atleta, "aunque sin perder la diversión en el deporte", puntualiza.

El deportista interactua con sus seguidores todas las semanas compartiendo rutas, consejos o realizando encuestas / @pablosievert

Agradeciendo todo el apoyo que está recibiendo en redes, Pablo define como "increíble" cada vez que alguien le reconoce por la calle. Y es que aunque actualmente compagina su trabajo a tiempo completo con su faceta como creador de contenidos, el deportista sueña "con poder vivir de esto algún día".