'No te lo guardes', la campaña de la Policía Nacional que enseña a pedir ayuda frente al acoso y el abuso escolar

La campaña No te lo guardes, impulsada por la Policía Nacional, ha sido reconocida en la primera edición de los Premios Valor y Servicio organizados por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y Prensa Ibérica, con el Premio a la Protección de la Infancia y la Juventud. Este galardón distingue su labor de sensibilización frente al abuso, el acoso y las distintas formas de violencia que afectan a menores y jóvenes.

Con un mensaje claro y directo, la iniciativa busca romper el silencio que rodea a muchas víctimas y animarlas a pedir ayuda o denunciar situaciones de riesgo. También interpela a quienes, sin sufrir directamente el acoso, son testigos de estos hechos y pueden contribuir a frenarlos. Su objetivo es favorecer una intervención temprana y reforzar una cultura compartida de prevención, apoyo y protección en la que participen familias, docentes, profesionales y el conjunto de la comunidad educativa.

Lanzada en noviembre de 2025, No te lo guardes advierte de las consecuencias de callar ante el bullying y anima a denunciar para frenar la violencia, la discriminación y el abuso en el entorno educativo. A través de distintos vídeos difundidos en los perfiles oficiales de la Policía Nacional en redes sociales, bajo el lema #NoTeLoGuardes, la campaña insiste en la importancia de no normalizar ni ocultar estas situaciones.

El mensaje central de la iniciativa pone el foco en el daño que provoca guardar como un secreto el hecho de ser víctima o testigo de acoso. En uno de sus vídeos, la campaña resume esta idea con una frase especialmente contundente: "No siempre los golpes dejan marcas, pero el silencio sí". La Policía Nacional recuerda, además, que estas conductas no se producen únicamente en el ámbito escolar, sino que también pueden trasladarse al entorno digital a través de teléfonos móviles, redes sociales y otros dispositivos.

Noticias relacionadas

La campaña, enmarcada en el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, se dirige especialmente a las víctimas de acoso escolar, pero también a todas aquellas personas que puedan detectar o comunicar este tipo de conductas. En este contexto, la Policía Nacional ha desarrollado desde la implantación del Plan Director un total de 62.359 actividades formativas e informativas sobre acoso escolar y ciberacoso en centros educativos, con la participación de alumnos, equipos docentes, directivos y Ampas.