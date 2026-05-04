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Madrid triunfa el Dos de Mayo con 80.000 asistentes: de los conciertos en Puente del Rey a los drones en Latina
Más de 62.000 personas acudieron a los conciertos gratuitos en Puente del Rey, con Judeline y Alcalá Norte como reclamos
La Comunidad de Madrid ha cerrado las celebraciones del Dos de Mayo con cifras récord de participación. Según datos oficiales del Gobierno regional, las actividades culturales organizadas durante el pasado fin de semana congregaron a 80.000 asistentes, consolidando esta festividad como un referente imprescindible del ocio, la tecnología y la tradición en la capital.
El escenario de Puente del Rey se alzó como el gran protagonista del fin de semana en términos de afluencia. Los conciertos gratuitos celebrados durante las jornadas del viernes y el sábado reunieron a más de 62.000 espectadores, quienes disfrutaron de una programación que apostó firmemente por el talento emergente. La presencia de Judeline y Alcalá Norte como cabezas de cartel fue el principal reclamo para lograr esta respuesta masiva del público, especialmente entre los sectores más jóvenes.
Un cielo iluminado: récord con 1.000 drones en Latina
Otro de los grandes hitos de este año tuvo lugar en el parque de la Cuña Verde de Latina. Casi 15.000 personas se reunieron para contemplar el primer espectáculo gratuito de 1.000 drones simultáneos realizado en España. Esta exhibición tecnológica no solo destacó por su magnitud, sino también por su valor narrativo, ya que las máquinas representaron 10 escenas y 16 figuras aéreas inspiradas directamente en la historia, los símbolos y el patrimonio cultural de la región madrileña.
Como es habitual, el corazón de la ciudad también rindió homenaje a sus raíces históricas. Unas 3.000 personas se dieron cita en la Puerta del Sol para presenciar la recreación del levantamiento del pueblo madrileño contra la ocupación francesa. Esta escenificación, que corrió a cargo de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid 1808-1814, transportó a los asistentes al inicio de la Guerra de la Independencia, aportando el toque solemne y tradicional a un programa festivo que ha sabido combinar la modernidad de los drones con el respeto a la historia local.
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