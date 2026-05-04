Guía de las Fiestas de San Fernando 2026: conciertos en El Batán, programa de peñas y días sin ruido

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares ha presentado oficialmente la programación de sus Fiestas Patronales 2026, que se celebrarán del 22 al 31 de mayo. El alcalde, Javier Corpa, junto a los responsables de Festejos y Seguridad, ha detallado una agenda que incluye cerca de treinta conciertos y actividades diseñadas para todas las edades.

El Batán debuta como gran recinto de conciertos

La principal novedad de este año es la puesta en marcha del recinto El Batán, un espacio con capacidad para más de 13.000 personas. Esta infraestructura se convertirá en el epicentro de la música en directo, estableciendo un sistema de acceso que otorgará prioridad a los vecinos empadronados en la ciudad.

La oferta musical arranca con fuerza en el recinto ferial de la mano de Merino, La Frontera y las sesiones de DJ Alberto y DJ Izan Quellen. Para los seguidores de los sonidos más contundentes, el ciclo Sanfer Suena a Rock contará con bandas de referencia como Burning, Los de Marras y Benito Kamelas, acompañados por el grupo Rienda Suelta.

Cartel de fiestas patronales de San Fernando de Henares / AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES

La programación también apuesta por la diversidad de estilos con la música folk de Aljibe, las actuaciones de Rocío Durán y la espectacularidad visual del Correfoc. Además, las tradicionales orquestas, como Vórtice, pondrán el ritmo en las noches del municipio.

Días grandes y tradiciones en la Plaza de España

A partir del 28 de mayo dan comienzo los actos centrales, destacando un mercado tradicional en la Plaza de España con teatro y circo. Tras el pregón de las peñas y el discurso institucional de María José Prieto, la noche se iluminará con el gran castillo de fuegos artificiales programado para las 23:55 horas.

Los festejos concluirán el 31 de mayo con el emblemático Pobre de mí. Durante toda la semana, se mantendrán citas ineludibles como los torneos deportivos, los juegos infantiles y jornadas especiales como el Día del Niño con descuentos y las horas sin ruido para fomentar la inclusión.

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Para asegurar el bienestar de los asistentes, la Concejalía de Seguridad ha diseñado un plan integral de vigilancia. Este dispositivo contará con un refuerzo de medios humanos y técnicos para garantizar el control de los aforos y ofrecer una respuesta inmediata ante cualquier incidente en las zonas de mayor afluencia.