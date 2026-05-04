Soto del Henares sumará 111 pisos de alquiler a precio limitado: así es la nueva promoción en Torrejón

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha la construcción de una nueva promoción de 111 viviendas en régimen de alquiler con Protección Pública con Precio Limitado (VPPL) en Torrejón de Ardoz. El proyecto se ubicará en una parcela de 5.600 metros cuadrados situada en el barrio de Soto del Henares, específicamente en la confluencia del Paseo de la Democracia con la avenida Carmen Laforet.

Esta iniciativa ha sido posible gracias a la normativa autonómica que permite la transformación de suelos inicialmente destinados a uso terciario (oficinas) en promociones residenciales de precio asequible. Con esta medida, el Gobierno regional busca agilizar la oferta de vivienda en municipios con alta demanda.

Un proyecto sostenible con piscina y zonas comunes

La edificación contará con una inversión estimada de 23,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 21 meses. El diseño del inmueble contempla una distribución de 14 viviendas de un dormitorio, 76 de dos habitaciones y 21 de tres, reservando además cinco unidades adaptadas para personas con movilidad reducida.

El complejo residencial se completará con 122 plazas de garaje, trasteros, piscina y diversas zonas comunes para los residentes. En cuanto a la eficiencia energética, la actuación prevé obtener la calificación A mediante la implementación de sistemas de aerotermia y energía fotovoltaica.

La Comunidad de Madrid facilita la construcción de 111 viviendas de alquiler asequible en Torrejón de Ardoz / COMUNIDAD DE MADRID

La adjudicación del suelo ha corrido a cargo de Planifica Madrid, que otorgó la licitación pública a la empresa Locare. Durante la visita a los terrenos, los responsables regionales subrayaron que esta promoción refuerza la colaboración entre la administración y el sector privado para ofrecer soluciones reales al problema del acceso al hogar.

Por su parte, el alcalde de Torrejón de Ardoz destacó que estos nuevos hogares se integran en un entorno que ya dispone de servicios clave como el hospital público, estación de Cercanías y el reciente Campus de la Universidad de Alcalá. Este hito académico ha consolidado a la localidad como un referente residencial en la zona este de la región.

Balance de vivienda protegida en la región

Esta nueva promoción se suma a los proyectos ya ejecutados en el municipio, como las 137 viviendas del Plan Vive entregadas en 2024. El Gobierno autonómico defiende que estas actuaciones permiten ampliar el acceso a un hogar, especialmente para jóvenes y familias.

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Según los datos oficiales, la Comunidad de Madrid ha impulsado más del 40% de toda la vivienda protegida construida en España desde el año 2019. El objetivo es mantener esta tendencia para combatir los precios del mercado libre mediante el incremento del parque público en régimen de alquiler.