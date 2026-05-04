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PARTICIPACIÓN JUVENIL

Paracuellos de Jarama lanza 'Comercio Seguro' para proteger a los menores en la vía pública

Los establecimientos del municipio se convierten en puntos de referencia para menores perdidos, asustados o en situaciones de riesgo, ofreciendo asistencia inmediata

Imagen de la campaña 'Comercio Seguro' que transforma las tiendas de Paracuellos de Jarama en una red de protección a la infancia

Imagen de la campaña 'Comercio Seguro' que transforma las tiendas de Paracuellos de Jarama en una red de protección a la infancia / AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA

Paula Correa

Madrid

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama ha impulsado la red de protección infantil 'Comercio Seguro', una iniciativa que convierte a los establecimientos del municipio en espacios de referencia para menores que puedan encontrarse en situaciones de riesgo.

El programa permite que cualquier niño o niña que se sienta perdido, asustado, crea que alguien le sigue o experimente inseguridad en la vía pública pueda acudir a uno de los comercios adheridos a la campaña para solicitar ayuda.

Los responsables de estos negocios han recibido formación específica, impartida por logopedas y especialistas, que les capacita para activar un protocolo de asistencia inmediata. De este modo, los establecimientos se transforman en puntos de apoyo y confianza ante posibles situaciones de vulnerabilidad.

La iniciativa parte de la Subcomisión de Comercio Local del Proyecto de Participación Infantil y Juvenil, que también ha diseñado el distintivo visual que identifica a los comercios participantes. Este elemento está adaptado con pictogramas para facilitar su comprensión por parte de los menores.

Protocolo de actuación

El protocolo contempla la acogida del menor en un entorno tranquilo, el acompañamiento y apoyo emocional, así como el suministro de agua si es necesario. Además, se establece el contacto inmediato con los padres o tutores y la custodia del menor hasta que un adulto responsable pueda hacerse cargo de él.

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El Consistorio ha destacado que esta iniciativa refuerza su compromiso con la protección de la infancia, al tiempo que sitúa al comercio de proximidad como un elemento clave no solo en la economía local, sino también en la seguridad y bienestar de los menores.

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