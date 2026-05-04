ENERGÍA
Madrid investiga por primera vez en la Península la geotermia de alta temperatura para generar electricidad
El Gobierno regional ha firmado ya dos de los cinco permisos del proyecto Cibeles, que abarca la capital y cinco municipios del norte
La Comunidad de Madrid es la primera región peninsular en investigar la geotermia de alta entalpía para generar electricidad. Esta fuente renovable aprovecha el calor subterráneo a temperaturas superiores a 150ºC y puede producir energía las 24 horas del día, los 365 días del año, sin depender del sol ni del viento.
El Ejecutivo autonómico ha firmado ya dos de los cinco permisos del proyecto Cibeles, que abarca los términos municipales de Madrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Colmenar Viejo, Tres Cantos y San Agustín del Guadalix. El objetivo es estudiar una fuente de energía constante que, según el Gobierno regional, puede contribuir a la estabilidad de la red eléctrica.
Las autorizaciones se han concedido a Technology Metals Europe, filial española de la compañía australiana Energy Transition Minerals. La empresa evaluará la viabilidad técnica y económica de los yacimientos profundos del subsuelo madrileño y su posible aprovechamiento energético.
Un proyecto en un contexto geológico distinto a Canarias
Hasta ahora, la exploración de geotermia de alta entalpía en España se había circunscrito a las Islas Canarias, donde el vulcanismo activo explica las elevadas temperaturas del subsuelo.
El caso madrileño se plantea en un contexto geológico distinto, sin volcanes, pero con una cuenca profunda en la que el calor se acumula por el espesor de los sedimentos y por la presencia de elementos radiogénicos en el basamento granítico. La concesión de los permisos se ha realizado conforme a la legislación minera, con garantías sobre seguridad, protección del medio ambiente y ordenación del territorio. Los trabajos de investigación estarán sujetos a los controles y autorizaciones preceptivos en cada fase.
Según el Ejecutivo autonómico, la iniciativa busca reforzar la innovación, la actividad investigadora y el conocimiento geológico para futuras decisiones sobre el aprovechamiento de recursos naturales. Si los estudios confirman la viabilidad del recurso, Madrid podría incorporar una fuente limpia y constante para responder a sus necesidades energéticas y abrir camino a otras cuencas sedimentarias.
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