SANIDAD
Madrid incorpora IA en hospitales públicos para agilizar el diagnóstico del cáncer de próstata y de mama
La tecnología analizará resonancias magnéticas y mamografías para detectar lesiones sospechosas y mejorar el seguimiento de casos ya confirmados
La Comunidad de Madrid ha comenzado a implantar herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en varios hospitales públicos de la región para agilizar y aumentar la precisión en el diagnóstico de pacientes con sospecha de cáncer de próstata o de mama. La iniciativa también busca mejorar el seguimiento de la enfermedad en los casos ya confirmados.
El proyecto, impulsado por la Consejería de Digitalización en colaboración con la Consejería de Sanidad, permitirá realizar un análisis avanzado de imágenes médicas obtenidas mediante resonancias magnéticas y mamografías. Estas soluciones pueden automatizar tareas como la segmentación de órganos, la medición de nódulos o lesiones sospechosas y la detección temprana de posibles patologías.
El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha asegurado que "estas soluciones tecnológicas innovadoras ayudarán a los profesionales a eliminar aquellas partes de su trabajo más mecánicas o repetitivas para que puedan enfocarse en lo realmente importante, que es tomar decisiones clínicas con agilidad y precisión". "El Ejecutivo autonómico seguirá invirtiendo todos sus esfuerzos en poner la innovación al servicio de la mejora diaria de la calidad de vida de los ciudadanos", ha añadido.
Apoyo al radiólogo y seguimiento del tumor
En el caso del cáncer de próstata, las herramientas de IA apoyarán al radiólogo en la interpretación de resonancias magnéticas. Además, permitirán analizar de forma conjunta el histórico de pruebas de imagen de cada paciente y ofrecer en segundos una valoración objetiva de la evolución del tumor.
Según la Comunidad de Madrid, este sistema reduce el margen de error asociado a comparativas manuales y refuerza la seguridad clínica en la toma de decisiones.
Mamografías 2D y tomosíntesis 3D
En cáncer de mama, se están analizando sistemas de IA aplicados a la lectura de mamografías en 2D y tomosíntesis mamaria en 3D. Estas herramientas son capaces de identificar lesiones sospechosas y asignar automáticamente puntuaciones de anormalidad que reflejan la probabilidad de malignidad.
El objetivo es mejorar la sensibilidad diagnóstica y reducir los tiempos de lectura, especialmente en los programas de cribado de cáncer de mama.
Los profesionales sanitarios testearán estas tecnologías durante los próximos meses en casos ya diagnosticados para comprobar su efectividad y exactitud. La previsión es que, a partir de este verano, puedan instalarse de forma progresiva en los distintos servicios asistenciales.
- El predicador Dani Alves, cabeza de cartel del masivo encuentro que convertirá el estadio Metropolitano en un templo evangélico
- El Lorca menos conocido toma la garganta de Juan Diego Botto: un viaje escénico por la vida pública y privada del poeta
- Estos son los horarios para tirar la basura en Móstoles: te podrán multar si no los cumples
- La mejor escapada por el puente de mayo a una hora de Madrid: buen vino, naturaleza y gastronomía de calidad en un mismo destino
- Alcalá - Coria en directo: a los de Vivar Dorado solo les vale la victoria para entrar en los playoffs de ascenso
- Susana, policía en Coslada, atleta y madre sola a los 50: 'No hay que renunciar a los sueños, traer una vida al mundo no es un capricho
- Un accidente con varios vehículos y un autobús implicado corta la A-1 en Somosierra
- Dónde se reparten gratis las ‘Banderitas madrileñas’, el postre desconocido del 2 de mayo en Madrid