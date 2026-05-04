Madrid incorpora IA en hospitales públicos para agilizar el diagnóstico del cáncer de próstata y de mama

La Comunidad de Madrid ha comenzado a implantar herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en varios hospitales públicos de la región para agilizar y aumentar la precisión en el diagnóstico de pacientes con sospecha de cáncer de próstata o de mama. La iniciativa también busca mejorar el seguimiento de la enfermedad en los casos ya confirmados.

El proyecto, impulsado por la Consejería de Digitalización en colaboración con la Consejería de Sanidad, permitirá realizar un análisis avanzado de imágenes médicas obtenidas mediante resonancias magnéticas y mamografías. Estas soluciones pueden automatizar tareas como la segmentación de órganos, la medición de nódulos o lesiones sospechosas y la detección temprana de posibles patologías.

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha asegurado que "estas soluciones tecnológicas innovadoras ayudarán a los profesionales a eliminar aquellas partes de su trabajo más mecánicas o repetitivas para que puedan enfocarse en lo realmente importante, que es tomar decisiones clínicas con agilidad y precisión". "El Ejecutivo autonómico seguirá invirtiendo todos sus esfuerzos en poner la innovación al servicio de la mejora diaria de la calidad de vida de los ciudadanos", ha añadido.

Apoyo al radiólogo y seguimiento del tumor

En el caso del cáncer de próstata, las herramientas de IA apoyarán al radiólogo en la interpretación de resonancias magnéticas. Además, permitirán analizar de forma conjunta el histórico de pruebas de imagen de cada paciente y ofrecer en segundos una valoración objetiva de la evolución del tumor.

Según la Comunidad de Madrid, este sistema reduce el margen de error asociado a comparativas manuales y refuerza la seguridad clínica en la toma de decisiones.

Mamografías 2D y tomosíntesis 3D

En cáncer de mama, se están analizando sistemas de IA aplicados a la lectura de mamografías en 2D y tomosíntesis mamaria en 3D. Estas herramientas son capaces de identificar lesiones sospechosas y asignar automáticamente puntuaciones de anormalidad que reflejan la probabilidad de malignidad.

El objetivo es mejorar la sensibilidad diagnóstica y reducir los tiempos de lectura, especialmente en los programas de cribado de cáncer de mama.

Noticias relacionadas

Los profesionales sanitarios testearán estas tecnologías durante los próximos meses en casos ya diagnosticados para comprobar su efectividad y exactitud. La previsión es que, a partir de este verano, puedan instalarse de forma progresiva en los distintos servicios asistenciales.