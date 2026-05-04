MIR
Madrid elige a sus primeros urgenciólogos: "El número es insuficiente, necesitamos por lo menos 400 plazas"
La nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias se estrena con 82 plazas, 11 en la Comunidad de Madrid, consideradas "insuficientes" por la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias
Empieza la adjudicación de las plazas MIR: 15.084 médicos elegirán su especialidad. La asignación de las 9.275 plazas se efectuará por orden de puntuación. Medicina Familiar y Comunitaria lidera la oferta con 2.544 plazas, seguida de Pediatría (530) y Medicina Interna (442). La Comunidad de Madrid lidera un año más la formación sanitaria especializada en España con 2.004 plazas de médicos internos residentes.
Y este año se estrena una nueva especialidad: Medicina de Urgencias y Emergencias, que en la región cuenta con 11 plazas, al igual que Cataluña y la Comunidad Valenciana. "Es una gran noticia que, por primera vez, podamos contar con residentes de la especialidad de Urgencias", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el doctor Tato Vázquez Lima, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias.
La expectativa es que, entre los 3.000 primeros, se cubran las 82 plazas ofertadas. "Desde nuestro punto de vista, el número total es claramente insuficiente. Según el propio Ministerio, en su informe de necesidades de especialistas 2023-2035, harían falta entre 500 y 600 plazas anuales para garantizar el relevo generacional", señala. Hay estudios previos —uno de 2012— que indicaban que aproximadamente un 10% de los residentes elegirían Urgencias si existiera como especialidad. "Eso sugiere que habrá demanda suficiente", remarca el especialista.
Cursos y formación no reglada
Preguntado sobre el impacto de esta nueva especialidad en el sistema sanitario, el doctor Vázquez Lima subraya que "será muy positivo, especialmente para los pacientes. Hasta ahora, los médicos de urgencias proceden de especialidades muy diversas y su formación es heterogénea, muchas veces basada en cursos o formación no reglada".
Con la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, "todos tendrán una formación homogénea y estructurada. Esto mejorará la calidad asistencial y la seguridad". Los médicos que hasta ahora trabajan en los Servicios de Urgencias pondrán reconocer la especialidad por dos vías. Los que llevan más de cuatro años y los que no tienen cuatro años de experiencia. Tendrán que realizar una prueba, previsiblemente unos seis meses después de la publicación del programa oficial, es decir, hacia septiembre u octubre.
Rotaciones en hospitales grandes y servicios de emergencias
La formación en Urgencias es "particular" porque no se limita a un solo hospital. Y es que, requiere rotaciones por hospitales grandes, hospitales comarcales y servicios de emergencias. "Madrid cumple con todo esto: tiene hospitales de gran nivel, centros comarcales como el Hospital del Tajo o El Escorial, y servicios de emergencias muy potentes como SUMMA 112 y SAMUR. Por tanto, los residentes podrán formarse muy bien", dice el doctor Tato Vázquez Lima.
Aunque no se puede comparar con los médicos de Urgencias que trabajan actualmente en nuestros hospitales, "sí es cierto que tendrán una formación más estructurada y homogénea. Actualmente hay profesionales excelentes, pero también formación desigual, porque hasta ahora no había requisitos específicos para trabajar en urgencias". En el futuro, todos los especialistas tendrán unas competencias claramente definidas, lo que "garantiza un nivel mínimo común más alto".
Las primeras promociones serán muy cuidadas. "Probablemente recibirán una formación excelente, con especial atención por ser los primeros. El problema es que el número de especialistas será insuficiente: 82 médicos en 2030 no cubrirán las necesidades del sistema. Esperamos que en la convocatoria de 2027 se aumente significativamente la oferta, idealmente por encima de las 400 o 500 plazas".
- El predicador Dani Alves, cabeza de cartel del masivo encuentro que convertirá el estadio Metropolitano en un templo evangélico
- El Lorca menos conocido toma la garganta de Juan Diego Botto: un viaje escénico por la vida pública y privada del poeta
- Estos son los horarios para tirar la basura en Móstoles: te podrán multar si no los cumples
- La mejor escapada por el puente de mayo a una hora de Madrid: buen vino, naturaleza y gastronomía de calidad en un mismo destino
- Alcalá - Coria en directo: a los de Vivar Dorado solo les vale la victoria para entrar en los playoffs de ascenso
- Susana, policía en Coslada, atleta y madre sola a los 50: 'No hay que renunciar a los sueños, traer una vida al mundo no es un capricho
- Un accidente con varios vehículos y un autobús implicado corta la A-1 en Somosierra
- Dónde se reparten gratis las ‘Banderitas madrileñas’, el postre desconocido del 2 de mayo en Madrid