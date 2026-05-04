Hortaleza clausura las Jornadas de Mediación Escolar con la participación de 1.500 alumnos

El Ayuntamiento de Madrid ha informado de que más de 1.500 alumnos han participado en el programa de Mediación Escolar de Hortaleza, coincidiendo con el Día Internacional Contra el Acoso Escolar, que se celebra cada 2 de mayo.

El concejal de Hortaleza, David Pérez, ha clausurado este lunes las Jornadas sobre Mediación Escolar, enmarcadas en el Proyecto de Mediación Escolar y Mejora de la Convivencia que impulsa la Junta Municipal para prevenir el acoso escolar en los centros educativos del distrito.

Durante el acto se ha presentado un documento de trabajo actualizado para su uso como herramienta complementaria en los colegios. También se ha reconocido la labor de los equipos directivos y de los agentes tutores de la Policía Municipal de Madrid en la mejora de la convivencia en las aulas.

Pérez ha destacado la importancia de esta "iniciativa pionera, diseñada y puesta en marcha por la Junta para concienciar a la comunidad educativa del problema de la violencia y el ciberacoso en las aulas", así como de sus graves consecuencias.

Trece colegios públicos implicados

El Proyecto de Mediación Escolar y Mejora de la Convivencia se desarrolla desde hace varios años en distintos centros públicos de Hortaleza. Su objetivo es promover entre niños y adolescentes el respeto, la prevención del acoso y la resolución pacífica de conflictos mediante una metodología vivencial, lúdica y reflexiva.

Cuatro educadores especializados en Psicología, Educación Social y Pedagogía intervienen con los alumnos en horario lectivo a través de dinámicas orientadas a la prevención. Las actividades buscan fomentar actitudes de respeto, cooperación y solidaridad dentro del grupo.

El programa incluye juegos de fichas, ejercicios prácticos y dinámicas concretas para ayudar a los menores a convivir mejor, no solo cuando surge un conflicto. También se trabaja la gestión emocional, el diálogo y la erradicación de posibles malas prácticas, con el mensaje de que las víctimas no están solas.

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Este año, la iniciativa se lleva a cabo en los colegios públicos Luis Cernuda, Ramón Pérez de Ayala, Juan de Zaragüeta, Dionisio Ridruejo, Pablo Picasso, Alfredo Di Stéfano, Esperanza, Filósofo Séneca, Cortes de Cádiz, San Miguel, Garcilaso de la Vega, Pinar del Rey y Nuria Espert.