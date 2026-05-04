La Legión, más de un siglo entre campañas militares y misiones internacionales

“Valor, espíritu de sacrificio, austeridad y preparación”. Con esas palabras definió la Legión Española el jefe de Estado Mayor del Ejército, Amador Enseñat, durante una visita a la Brigada “Rey Alfonso XIII” II en 2021. La cita resume la imagen institucional que el Ejército proyecta de una unidad con más de un siglo de historia, desde sus orígenes en las campañas de África hasta su participación en operaciones internacionales bajo mandato de la ONU, la OTAN y la UE. Ese recorrido explica la concesión del Premio al Valor en Acto de Servicio en los Premios Valor y Servicio, organizados por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y Prensa Ibérica.

La Legión fue creada por Real Decreto en enero de 1920 como Tercio de Extranjeros, pero su nacimiento oficial es el 20 de septiembre de ese año, cuando se alistó el primer caballero legionario. Su origen se enmarca en el protectorado español en Marruecos, donde intervino en Melilla, Tetuán, Tizzi Azza o Alhucemas. El cabo Baltasar Queija Vega, fallecido en enero de 1921, está considerado como el primer caído en combate de la Legión.

Fue el primero de unos 10.000 legionarios fallecidos a lo largo de sus 106 años de historia. En concreto, 9.722 muertos y 1.063 desaparecidos en campaña, según los datos publicados por el Ministerio de Defensa en el volumen 100 años de la Legión, que también cifra en más de 35.000 los heridos. Otra reseña histórica publicada por el Ejército de Tierra con motivo del centenario detalla las condecoraciones, que incluyen 23 Cruces Laureadas de San Fernando individuales y siete colectivas, 226 medallas militares individuales, además de otras 22 colectivas, y 22.561 Cruces del Mérito Militar con distintivo rojo.

Desde los años noventa, unidades legionarias se han desplegado en Albania, Kosovo, Irak, Afganistán o República Democrática del Congo. En Líbano forman parte de la misión de Naciones Unidas desplegada en el sur del país con el objetivo de evitar una escalada de tensión en la frontera con Israel. También participaron en la misión de formación de la Unión Europea en Malí, finalizada en mayo de 2024 tras más de una década.

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En 1995 se creó la Brigada “Rey Alfonso XIII” II, con base principal en Viator (Almería). Su creación reorganizó La Legión en torno a una gran unidad de combate, con mando, unidades de maniobra y apoyos propios, capaz de desplegar en operaciones fuera de España. “Es la brigada más joven del Ejército y la unidad más grande de La Legión, con más de dos millares de legionarios”, explica el Ejército de Tierra. A día de hoy participa en ejercicios, misiones internacionales y programas de modernización como la Brigada Experimental 2035. En Viator, esa función se ha concretado en ensayos con drones, robots terrestres y sistemas antidron, incorporando lecciones de Ucrania que permitan a la Legión adaptarse a las guerras del futuro.