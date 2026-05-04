La joven madrileña que da nombre a uno de los barrios más famosos de Madrid: historia, arte y memoria de la heroína de 1808

En pleno corazón de Madrid hay un barrio vibrante y alternativo caracterizado por su ambiente bohemio y moderno. Famoso por ser el epicentro de la movida madrileña en los años 80, hoy destaca por su gran oferta de tiendas vintage, cafés de especialidad, grafitis artísticos y una intensa vida curiosa. Sin duda, se trata del barrio de Malasaña, delimitado por la calle de Carranza al norte, la calle de San Vicente Ferrer al sur, la calle de San Bernardo al oeste y la calle de Fuencarral al este.

¿Cuál es el origen del nombre?

Su nombre guarda una gran historia detrás caracterizada por una joven madrileña: Manuela Malasaña. La joven costurera está vinculada a uno de los momentos clave de la historia de Madrid como un símbolo indiscutible del levantamiento popular durante la Guerra de la Independencia en 1808. Malasaña fue detenida y ejecutada por los soldados franceses por defender su barrio.

Las circunstancias de su muerte nunca quedaron claras. Algunas teorías afirman que perdió la vida mientras facilitaba pólvora y munición a su padre durante el combate en el Cuartel de Monteleón, donde le alcanzó un disparo. Otra teoría afirma que fue ejecutada en la actual plaza Dos de Mayo por atacar a unos soldados franceses que querían abusar de ella.

Malasaña es uno de los barrios más culturales y bohemios de Madrid. / Turismo Madrid

Un apellido francés españolizado

Lo que sí se sabe es que su padre fue un hombre de origen francés Jean Malesange, que se españolizó hasta ser conocido como Malasaña. Hoy es precisamente este apellido el que resuena en el callejero, los barrios, incluso en el Metro de Madrid, donde en honor a la joven distintos enclaves reciben su apellido como constante reivindicación de la lucha por la libertad y la justicia social.

Un lugar que esconde múltiples joyas de la ciudad. / Turismo Madrid

El nombre original previo poco conocido era el de barrio de las Maravillas, debido a la Virgen de las Maravillas, que se podía encontrar en el convento de las Carmelitas. Más tarde fue conocido por la movida madrileña, ya que este barrio fue la cuna y el centro de este periodo, cuando el barrio se convirtió en un hervidero cultural, intelectual y artístico que, incluso a día de hoy, tiene repercusión en la sociedad actual.