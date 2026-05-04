La hostelería madrileña salva el Puente de Mayo gracias al turismo y pese al impacto de la lluvia

Los bares y restaurantes de Madrid cerraron el Puente de Mayo con un balance desigual, aunque mayoritariamente positivo para los establecimientos que lograron beneficiarse de la llegada de turistas nacionales e internacionales a la región. Según una encuesta realizada por Hostelería Madrid entre empresarios del sector, el 50% de los locales registró una mayor afluencia de clientes que el año pasado, frente a un 30% que aseguró haber tenido menos actividad y un 20% que se mantuvo en niveles similares.

La facturación también se movió en una línea parecida. La mitad de los establecimientos participantes afirmó haber ingresado más que durante el Puente de Mayo de 2025, pese a ser este más largo por no caer el Dos de Mayo en sábado; mientras que un 10% mantuvo sus cifras y un 40% sufrió algún descenso. Dentro del grupo con mejores resultados, un 30% señaló incrementos de facturación superiores al 10%.

El tirón turístico fue el principal motor para los negocios que mejoraron sus datos. Entre ellos, el 66,67% atribuyó el repunte a la mayor demanda del turismo nacional, mientras que el 50% destacó también la llegada de visitantes internacionales. Asimismo, un 16,67% apuntó al aumento de las reservas anticipadas como otro factor favorable.

Sin embargo, no todos los locales pudieron aprovechar el puente festivo con la misma intensidad. Entre los establecimientos que empeoraron sus resultados, el mal tiempo fue el motivo más citado, con un 60% de respuestas. La lluvia y la inestabilidad afectaron especialmente a los negocios más dependientes de las terrazas. A ello se sumaron el aumento de los costes de energía, personal y suministros, mencionado por el 40%, y la competencia o presión de precios, señalada por el 20%.

“La climatología adversa ha afectado sensiblemente al consumo en terrazas al aire libre, pero afortunadamente el turismo nacional, el de mayor peso en este puente, ha tenido un buen comportamiento en el consumo”, apunta el presidente de la patronal hostelera, José Antonio Aparicio, en una nota difundida este lunes por la entidad.

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En materia laboral, el 80% de los bares y restaurantes mantuvo la misma plantilla durante el puente, mientras que el 20% reforzó personal para atender el incremento de actividad. Además, la mayoría de negocios optó por contener los precios: el 90% no aplicó subidas y solo un 10% realizó algún incremento puntual.