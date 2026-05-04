El Hospital Infanta Leonor se suma a un proyecto internacional para prevenir infartos e ictus

El Hospital público Infanta Leonor de la Comunidad de Madrid se ha incorporado al proyecto internacional REACT, una iniciativa de investigación que plantea un enfoque innovador de medicina de precisión para prevenir la enfermedad cardiovascular aterosclerótica a nivel global.

El estudio, liderado por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC), abordará nuevas estrategias para detectar y tratar de forma precoz y personalizada la aterosclerosis, una patología que está en el origen de algunas de las principales causas de muerte y discapacidad, como el infarto de miocardio, la muerte súbita, el ictus o la demencia.

16.000 personas en España y Dinamarca

En su primera fase, desarrollada en España y Dinamarca, REACT pretende conocer la verdadera prevalencia de la aterosclerosis silente e identificar la población óptima para futuros programas de cribado mediante técnicas de imagen.

El Hospital público Infanta Leonor de la Comunidad de Madrid se incorpora a un proyecto internacional para prevenir la enfermedad cardiovascular. / Comunidad de Madrid

El proyecto también desarrollará, con apoyo de la Inteligencia Artificial, una calculadora de riesgo capaz de predecir la presencia de esta enfermedad en función de la edad y el sexo, así como orientar la indicación de ecografía vascular.

Para ello, se estudiará a 16.000 personas asintomáticas de entre 18 y 69 años en ambos países. La evaluación incluye una valoración clínica completa, analítica de sangre, mediciones antropométricas, ecografía vascular tridimensional de carótidas y arterias femorales, TAC de las arterias coronarias y examen de retina, entre otras pruebas.

Sólo dos hospitales españoles

El Hospital público Infanta Leonor y el Hospital de Salamanca son los dos únicos centros españoles que están reclutando participantes para este proyecto. La participación del centro madrileño responde a dos criterios clave: la diversidad de su población de referencia, relevante para obtener resultados representativos y generalizables, y su experiencia previa en ecografía vascular y en el estudio de la aterosclerosis subclínica.

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Esa trayectoria se apoya en el proyecto Atheroscope, que ha permitido formar un equipo multidisciplinar liderado por los Servicios de Medicina Interna, Salud Laboral y Oftalmología. La aterosclerosis es el proceso de acumulación de grasa y material inflamatorio en las arterias y constituye la base de más del 70% de las enfermedades cardiovasculares. Puede empezar de forma precoz y permanecer silente durante décadas antes de causar síntomas.