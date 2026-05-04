Hofmann aterriza en Madrid con sus croissants rellenos y chocolates de autor en Galería Canalejas

Madrid suma una nueva dirección para los amantes de la alta repostería. Hofmann, una de las firmas más reconocidas de la pastelería artesanal en Barcelona, acaba de abrir en Galería Canalejas su primer espacio fuera de la capital catalana. La llegada supone un paso importante para el grupo gastronómico fundado en 1983 por Mey Hofmann y presidido actualmente por Silvia Hofmann, que desembarca en uno de los enclaves más exclusivos del centro de Madrid.

Hofmann aterriza en Madrid la icónica pastelería artesanal desembarca en Galería Canalejas. / Cedida

El nuevo Espacio Gastronómico Hofmann se ubica en el atrio central de Galería Canalejas y funciona como una carta de presentación de la marca: técnica, producto cuidado y una estética muy reconocible. La apertura refuerza la apuesta del complejo por reunir lujo, gastronomía y firmas de referencia en un mismo espacio.

Croissants rellenos y chocolate de autor

La propuesta madrileña incluye algunas de las elaboraciones más conocidas de Hofmann, entre ellas sus croissants rellenos, elaborados a diario y convertidos en uno de los grandes emblemas de la casa. También habrá espacio para su chocolatería de autor, una línea que ha consolidado a la marca como una de las referencias del sector en España.

Entre las piezas más singulares destacan las Esculturas de Chocolate, una colección que lleva la repostería artesanal al terreno del objeto artístico. La primera serie, llamada Earth, está inspirada en la naturaleza y sus elementos esenciales, con texturas y colores orgánicos pensados para ocasiones especiales o regalos personalizados.

La huella del restaurante Hofmann

La apertura no se limita a la venta de pastelería. La experiencia se completa con una carta desarrollada junto al Restaurante Hofmann, reconocido con una Estrella Michelin de forma ininterrumpida desde 2004. La oferta incorpora una selección de salados, cócteles y propuestas pensadas para maridar con los chocolates de la firma.

Hofmann desembarca en la capital con una propuesta de alta repostería artesanal en el atrio central de Galería Canalejas. / Cedida

El espacio ofrecerá también un servicio de preparación de regalos por encargo, pensado para quienes buscan una experiencia más personalizada dentro del entorno de Galería Canalejas.

Para Hofmann, la llegada a Madrid marca una nueva etapa. "Abrir en una localización como Galería Canalejas es un hito para nosotros y será sin duda un punto de inflexión en el crecimiento y el prestigio de nuestra marca", afirma Silvia Hofmann.

La elección del emplazamiento no es casual. Galería Canalejas se ha consolidado como uno de los grandes escaparates del lujo y la gastronomía en Madrid, con una oferta que combina patrimonio arquitectónico, marcas internacionales y conceptos culinarios de alto nivel.

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Con esta apertura, Hofmann entra en el mercado madrileño con una propuesta que no busca solo vender pasteles, sino trasladar a la capital una parte de su universo: repostería artesanal, precisión técnica y una forma de entender el dulce como experiencia.