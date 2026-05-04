Carrera de la Mujer Madrid 2026: horario, recorrido y todas las calles cortadas este domingo

Madrid entra en la cuenta atrás para la XXII edición de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana. Este domingo, 10 de mayo, las calles de la capital volverán a teñirse de rosa en una jornada que el Ayuntamiento de Madrid ha señalizado como evento de interés general. Con 38.000 dorsales previstos, la organización última los detalles para coordinar una logística que afectará al corazón de los distritos de Salamanca, Chamberí y Moncloa-Aravaca.

Horarios y punto de encuentro en la Castellana

La salida oficial se mantiene a las 09:00 horas del domingo. El punto de reunión para las miles de participantes se sitúa en el Paseo de la Castellana, ocupando el tramo entre Nuevos Ministerios y la Plaza de San Juan de la Cruz. Dado el volumen de asistentes, se recomienda a las corredoras llegar a la zona con al menos una hora de antelación para localizar sus cajones de salida y evitar aglomeraciones.

El reglamento de la prueba establece un tiempo límite de 90 minutos para cubrir el recorrido. Este margen permite que la gran mayoría de las inscritas puedan completar el trayecto caminando, fomentando la participación de mujeres de todas las edades en una jornada que prioriza la salud y la visibilidad social por encima de la competición pura.

Recorrido de 6,9 kilómetros y cortes de tráfico

El itinerario diseñado para este 2026 recorre aproximadamente 7 kilómetros por el centro histórico y financiero. Tras el pistoletazo de salida en la Castellana, las participantes avanzarán hacia el Paseo de Camoens (Parque del Oeste), donde se ubicará la línea de meta.

Este despliegue conlleva restricciones de tráfico importantes en el eje norte-sur y la zona de Moncloa. Las autoridades recomiendan el uso intensivo del transporte público para desplazarse a la zona. Las opciones más directas son las estaciones de Metro de Colón y Serrano (Línea 4) y la estación de Cercanías de Recoletos, situadas a escasos metros del inicio de la prueba.

Dispositivo especial: calles cortadas y transporte público

Para garantizar la seguridad de las 38.000 participantes, el Ayuntamiento desplegará un dispositivo especial de Policía Municipal y Agentes de Movilidad. Estos son los puntos clave que debes conocer si te mueves por Madrid el domingo:

Cortes principales: A partir de las 08:30 horas , se cerrarán al tráfico viales clave como el Paseo de la Castellana (salida), Cibeles, Gran Vía, Plaza de España, Princesa y Marqués de Urquijo hasta la meta en el Paseo de Camoens.

A partir de las , se cerrarán al tráfico viales clave como el Paseo de la Castellana (salida), Cibeles, Gran Vía, Plaza de España, Princesa y Marqués de Urquijo hasta la meta en el Paseo de Camoens. Afecciones tempranas: La calzada central de la Castellana (entre San Juan de la Cruz y Raimundo Fdez. Villaverde) estará cortada desde las 05:00 horas por labores de montaje.

La calzada central de la Castellana (entre San Juan de la Cruz y Raimundo Fdez. Villaverde) estará cortada desde las por labores de montaje. Metro y Cercanías: Se reforzarán las líneas 6, 7 y 8 de Metro. Atención: la Línea 10 permanece sin servicio entre Cuzco y Nuevos Ministerios por obras. Para la salida, se recomiendan las estaciones de Gregorio Marañón y Nuevos Ministerios.

Se reforzarán las líneas 6, 7 y 8 de Metro. Atención: la entre Cuzco y Nuevos Ministerios por obras. Para la salida, se recomiendan las estaciones de Gregorio Marañón y Nuevos Ministerios. Autobuses EMT: Hasta 45 líneas sufrirán desvíos o modificaciones en sus itinerarios (incluyendo la 1, 2, 27, 44, 146, 147 y C1/C2).

Hasta sufrirán desvíos o modificaciones en sus itinerarios (incluyendo la 1, 2, 27, 44, 146, 147 y C1/C2). BiciMAD y Taxis: Varias estaciones de BiciMAD en el recorrido (como Callao o Plaza de España) podrían quedar inoperativas temporalmente.

Recta final para las inscripciones solidarias

A día de hoy, 4 de mayo, el plazo para la inscripción individual estándar ha finalizado técnicamente, aunque todavía permanece abierta hasta el día 7 la opción de la inscripción 100% Solidaria. Esta modalidad permite colaborar directamente con la Fundación Sandra Ibarra en la investigación contra el cáncer y la concienciación sobre la prevención anticipada.

Además del fomento del deporte femenino, la carrera mantiene su firme compromiso en la lucha contra la violencia de género. El canal COSMO, que cumple este año 20 años como televisión oficial del evento, volverá a dar soporte a estas reivindicaciones, manteniendo su habitual punto de animación —el emblemático Arco COSMO— en la última fase del trayecto.

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Recogida de dorsales y festival final

En los próximos días se darán a conocer los detalles definitivos para la recogida de la bolsa de la corredora. Una vez concluida la prueba el domingo, el Paseo de Camoens acogerá el tradicional festival de fitness y aeróbic, un cierre festivo para las 38.000 mujeres que formarán la mayor marea rosa de Europa en suelo madrileño. El Ayuntamiento recomienda el uso de la M-30 y M-40 para desplazamientos de largo recorrido durante la mañana del domingo.