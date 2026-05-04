Getafe impugna la licencia de Mad Cool por el "insostenible" impacto del ruido entre sus vecinos

La batalla del Ayuntamiento de Getafe contra el Mad Cool no cesa. El Gobierno municipal ha presentado alegaciones contra la licencia del festival en el recinto Iberdrola Music, acompañadas de un histórico de mediciones de ruido que acreditan el impacto acústico que sufre el municipio, especialmente el barrio de Getafe Norte.

"Los datos son demoledores", sostiene en un comunicado la alcaldesa, Sara Hernández, "es una realidad medida por técnicos, este recinto es incompatible con la salud de nuestros vecinos". El Ayuntamiento madrileno "no puede ignorar que sus licencias están provocando que vecinos de Getafe tengan niveles de ruido ilegales dentro de sus propios dormitorios", denuncia la regidora, por lo que "exigimos la paralización de actividades" que incumplan la ley de ruido.

En su nota, el Consistorio recuerda que Getafe Norte ya figura en el Mapa Estratégico de Ruido de la M-45 como una zona que supera los objetivos de calidad acústica. La suma de actividad de eventos y festivales en el espacio de Villaverde genera una presión sonora “insostenible” y vulnera el derecho al descanso de los vecinos, apuntan. Prueba de ello, añaden, Además, es la causa penal actualmente abierta contra Mad Cool por superar los niveles de ruido tras una denuncia de vecinos de Villaverde y Getafe.

Las alegaciones municipales vienen a sumarse a las ya presentadas por la Plataforma Stop Mad Cool y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM). Getafe también advierte contra el proyecto de consolidar el espacio como recinto ferial permanente, que incluiría la construcción de un estadio para los 11 conciertos de Shakira, y considera que esta iniciativa afectaría al descanso y la seguridad de más de 32.000 vecinos del municipio.

El Ayuntamiento denuncia asimismo el incremento de la programación en Iberdrola Music, que, según sus datos, ha crecido un 425% desde 2023, al pasar de cuatro días de festival a 17 jornadas confirmadas para 2026. El Gobierno local vincula este aumento no solo a las molestias por ruido, sino también a problemas de movilidad y al riesgo derivado de la deambulación de miles de personas en el entorno.

Hernández reclama que Getafe y Villaverde reciban el mismo trato que otros barrios afectados por grandes eventos. “No puede ser que los vecinos del Bernabéu en Madrid o de la Ciudad de las Artes en Valencia tengan más derechos que los de Getafe o Villaverde”, señala la alcaldesa.

El comunicado municipal también critica que el Plan de Carreteras 2025-2032 de la Comunidad de Madrid no incluya compromisos para una conexión peatonal y ciclista entre Getafe Norte y Villaverde, una medida que el Gobierno local viene reclamando para reducir los cortes de tráfico. El Ayuntamiento censura además que la Comunidad de Madrid patrocine el festival con más de 1.000.000 de euros anuales mientras, según sostiene, no se introducen mejoras que mitiguen las molestias generadas por el recinto.