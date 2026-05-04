La Fundación Círculo de Tecnologías, galardonada por su aportación a la seguridad y defensa de España desde la sociedad civil

La Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad ha sido galardonada con el premio Valor y Servicio por su contribución a la seguridad y defensa de España desde la sociedad civil. La entidad es hoy uno de los principales foros de milicia e innovación del país y un espacio de referencia para el intercambio de información técnica y empresarial en el sector. Su labor se centra en conectar a personas, organismos, instituciones y empresas vinculadas a las Tecnologías para la Defensa y la Seguridad.

La fundación tiene su origen en el Círculo de Electrónica Militar, constituido el 24 de noviembre de 1983 bajo los auspicios de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, los Ministerios de Industria y de Defensa y el Colegio Oficial de Ingenieros de Armamento. El 27 de julio de 2005, una junta directiva extraordinaria celebrada en la sede de la Fundación Universidad-Empresa acordó la creación de la actual Fundación Círculo, que asumió sus fines, objetivos, funciones y actividades.

Félix Pérez, presidente de la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y Seguridad. / AEIT

Desde entonces, la entidad ha reforzado su papel como lugar de encuentro y foro de debate para el sector. Entre sus objetivos figuran fomentar el desarrollo de tecnologías nacionales aplicadas a la defensa y la seguridad, impulsar la innovación y la I+D, favorecer la formación especializada y estimular la cooperación entre los distintos actores del ecosistema.

Al frente de la fundación se encuentran su presidente, Félix Pérez, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, y su directora general, Silvia Gamo, periodista con amplia trayectoria en la cobertura de asuntos militares. Ambos han contribuido a proyectar una organización orientada a estrechar la relación entre tecnología, seguridad, industria y talento.

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Silvia Gamo, directora general de la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad / Servimedia

Esa actividad continuada, de carácter técnico, divulgativo y formativo, ha sido determinante para la concesión del premio, que reconoce la aportación de la Fundación Círculo al fortalecimiento del sistema de defensa desde la sociedad civil.