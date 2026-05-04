La fragata Victoria, reconocida por una operación contra la piratería que permitió liberar un barco en el Índico

La fragata Victoria de la Armada Española ha sido distinguida con el Premio a la Acción Destacada en Acto de Servicio. Este reconocimiento llega tras su reciente y exitosa intervención en la operación europea EUNAVFOR Atalanta, donde logró neutralizar un acto de piratería en aguas del océano Índico.

El buque, integrado en la lucha contra la delincuencia marítima en el Cuerno de África, consiguió liberar al mercante de bandera maltesa Hellas Aphrodite y al pesquero iraní Issamohamdi. Este último había sido secuestrado previamente por piratas para ser utilizado como "buque nodriza" en sus ataques.

El rescate de los 24 tripulantes

La operación de salvamento se desencadenó el pasado 7 de noviembre. La fragata Victoria inició la persecución del pesquero secuestrado hasta lograr su interceptación. La maniobra exigió una exhibición de fuerza que incluyó el uso coordinado de drones y un helicóptero de la unidad aérea embarcada.

Personal de operaciones especiales con la dotación liberada / MINISTERIO DE DEFENSA

Tras realizar un reconocimiento exhaustivo del mercante mediante el uso de un dron, los militares españoles del equipo naval de operaciones especiales (SOMTU) procedieron a asegurar el buque. Una vez a bordo, los efectivos certificaron que los piratas habían abandonado la posición, logrando liberar sanos y salvos a los 24 tripulantes del Hellas Aphrodite.

Una vez asegurado el mercante, los esfuerzos de la operación Atalanta se centraron en el barco nodriza. La fragata española volvió a localizar en aguas internacionales al dhow Issamohamdi. Tras las comprobaciones pertinentes, la Armada certificó que los captores también habían huido de esta embarcación.

En la fase final de esta compleja operación intervino un buque de guerra de la Armada de la India. Esta unidad se encargó de vigilar la navegación del pesquero iraní hasta que alcanzó la costa somalí. Actualmente, ambos barcos han podido reanudar su navegación habitual.

Tecnología y capacidades de combate

La Victoria es la segunda fragata de la clase Santa María y forma parte de la 41ª Escuadrilla de Escoltas con base en Rota. Fue construida en los astilleros de Ferrol a mediados de los años 80. A pesar de llevar más de 30 años en servicio, sus sistemas han sido modernizados para adaptarse al actual escenario estratégico.

Con un desplazamiento de 3.900 toneladas y una eslora de 138 metros, el buque está equipado con dos turbinas de gas que le permiten alcanzar los 29 nudos. Su armamento incluye un lanzador de misiles MK-13, un montaje Oto Melara de 76 mm y tubos lanzatorpedos MK-46. Además, cuenta con sensores avanzados de guerra electrónica y radares de superficie y aéreos.

Un historial de servicio internacional

Este buque rinde homenaje a la nao Victoria, la única de las cinco naves de la expedición de Magallanes que completó la primera vuelta al mundo en 1522. Siguiendo esa estela, la fragata actual ha navegado por la mayoría de los océanos en misiones de alta intensidad.

Desde su entrega en 1987, ha participado en la respuesta a la invasión de Kuwait en 1991 y en el conflicto de los Balcanes. Tras los atentados del 11 de septiembre, se integró en la lucha contra el terrorismo internacional en las operaciones Active Endeavour y Libertad Duradera.

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La versatilidad de la fragata le permite realizar desde misiones antisubmarinas hasta operaciones de interdicción marítima y salvamento de migrantes, como demostró en 2017 en las costas de Libia. Su dotación máxima es de 229 personas, incluyendo especialistas médicos con capacidad quirúrgica.