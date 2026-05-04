Fangoria, Las Ketchup, Nena Daconte y Miguel Ríos, platos fuertes de San Isidro: todos los conciertos y actividades de las fiestas de Madrid

Un artista internacional actuará en la Plaza Mayor tras el pregón de San Isidro. Será el plato fuerte de las fiestas de Madrid. De ahí que, por el momento, ojo, su nombre se mantenga en secreto. Una sorpresa que viene arropada por un buen puñado de conciertos que tomarán la capital del 7 al 17 de mayo: Fangoria, Las Kétchup, Nena Daconte y Miguel Ríos encabezan el cartel. "Hace 400 años que San Isidro Labrador fue nombrado protector de las murallas y sus vecinos. Un tiempo en que los madrileños hemos ido recordando su memoria y ejemplo. Por ello, cada primavera, en los días grandes de mayo, Madrid se engalana para celebrar a su patrón y vivir intensamente una tradición que forma parte de nuestra identidad", ha subrayado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. En su honor, esta programación.

En la Pradera de San Isidro tocarán Socio Ejecutor (8 de mayo, a las 20:30), Serko (8 de mayo, a las 22:00), DJ del Puerto (8 de mayo, a las 23:59), Interferencias (9 de mayo, a las 10:30), David Otero (9 de mayo, a las 11:00 horas), Sofía Cristo (9 de mayo, a las 23:59), Manuel Malou (10 de mayo, a las 20:00), Demarco Flamenco (10 de mayo, a las 21:30), Castor Head (10 de mayo, a las 20:00), Iros todos a... Tributo a Extremoduro (10 de mayo, a las 21:30), La Milagrosa (12 de mayo, a las 20:00), VVV Trippin You (12 de mayo, a las 21:30), Amor Líquido (13 de mayo, a las 10:00), Carlangas (13 de mayo, a las 21:30), Vicente Calderón (14 de mayo, a las 20:30), Rubén Pozo y los Chicos de la Curva (14 de mayo, a las 22:00), Fernanda Arrau (14 de mayo, a las 23:59), Pablo Pueblo (15 de mayo, a las 20:30), Las Ketchup (15 de mayo, a las 21:30), Los Chunguitos y Familia (15 de mayo, a las 22:30), Tiraya y Patataonstereo (15 de mayo, a las 23:59), Amore (16 de mayo, a las 20:00), Fangoria (16 de mayo , a las 22:00), La Paloma (17 de mayo, a las 20:00) y Xavibo (17 de mayo, a las 21:30).

Cartel de San Isidro 2026 diseñado por Laura Floris. / CEDIDA

"Festejamos nuestras fiestas más queridas, aquellas que resumen las virtudes de esta ciudad: trabajadora y humilde, que se ve reflejada en el agricultor que estuvo en el inicio de nuestra historia. Lo hacemos con el carácter acogedor y abierto que tanto nos define", ha señalado Martínez-Almeida mientras desvelaba el cartel de esta edición. Laura Floris es su autora. La programación musical continúa en Las Vistillas: hasta allí se acercarán El Nuevo Madriz (14 de mayo, a las 19:00), Rebe (14 de mayo, a las 20:30), Hens (14 de mayo, a las 22:00), Gilda Club (15 de mayo, a las 12:30), 46 Premios Rock Villa de Madrid (15 de mayo, a las 18:00), Camellos (15 de mayo, a las 21:45), Mari Pepa de Chamberí (16 de mayo, a las 13:15), Espada y Jotapop (16 de mayo, a las 14:30), Las Dianas (16 de mayo, a las 20:30), Triángulo de Amor Bizarro (16 de mayo, a las 22:00), Olga María Ramos (17 de mayo, a las 14:00), Flashback con Ochoymedio DJ Set (17 de mayo, a las 20:30).

Don Patricio, durante un concierto en Matadero Madrid por San Isidro 2021. / EUROPA PRESS

Por la Plaza Mayor pasarán Los 40 Principales (14 de mayo, a las 19:00), que celebrará su 60 aniversario con las actuaciones de Miguel Ríos, Alejo Estivel, The Refrescos, Sole Giménez, Celtas Cortos, OBK, Amistades Peligrosas, Marilia Andrés, Nena Daconte y DePOL. Además, a ellos se sumarán Nuria Fergó (15 de mayo, a las 21:30), La Bien Querida (16 de mayo, a las 20:00), Baiuca (16 de mayo, a las 21:45), Las Migas (17 de mayo, 20:00) y Juerga Glamenca con Montoya y Carmona (17 de mayo, a las 21:30). Por último, en Matadero, tocarán cuatro verbenas: la Versalles (14 de mayo, a las 20:30), la Gran Rockset (15 de mayo, a las 20:30), la Invictus (16 de mayo, a las 20:30) y la Panther Show (17 de mayo, las 20:30).

Gatronomía y talleres

El programa se completa con otras tantas actividades gastronómicas y artesanales que se distribuirán por las zonas típicas de San Isidro. En la Pradera convivirán espectáculo infantiles como María la Flamenca (8 de mayo, a las 18:00), Mi amigo el delfín (8 de mayo, a las 19:00), Cantando y bailando (9 de mayo, a las 12:00), El Mago Sergio (9 de mayo, a las 18:30), La hormiga y la cigarra (10 de mayo, a las 12:30), Tonino el poderoso (10 de mayo, a las 18:00), Cuentacuentos (10 de mayo, a las 18:30), Carlota y sus mascotas, al rescate de cuentos (10 de mayo, a las 19:00), Cuentos y aventuras en alta mar (12 de mayo, a las 18:00), Los sueños de Acuarela (12 de mayo, a las 19:00), Los cuentos de la tribu (13 de mayo, a las 18:00), Zumo-Dance (13 de mayo, a las 19:00), La isla de los dinosaurios(14 de mayo, a las 18:00), Bailando canciones (14 de mayo, a las 19:00), Mi fiesta castiza (15 de mayo, a las 12:00), Viva San Isidro (15 de mayo, a las 17:00), Viva el verano (15 de mayo, a las 18:00), Las aventuras del Circo de los Sueños (16 de mayo, a las 12:00), Los valores de la vida (16 de mayo, a las 17:00), El circo de la nada (16 de mayo, 17:00) y Zumikids en la granja (17 de mayo, a las 12:00).

Tampoco faltarán aquí los talleres más catizos. Entre ellos, la elección del chulapo y la chulapa (9 de mayo, a las 18:00), el concurso popular de chotis (10 de mayo, a las 18:00), el certamen popular de pasodobles para adultos (12 de mayo, a las 18:00) y el entremés castizo de la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños (13 de mayo, a las 18:00). Las Vistillas también aportarán otra mirada a la tradición con Madrid: destaca el Homenaje a San Isidro de las Casas Regionales (17 de mayo, a las 11:30), donde grupos de distintas comunidades autónomas mostrarán danzas y trajes tradicionales. Matadero será otro foco cultural con el Teatro de Autómatas y con Madrid a la Carpa en el Teatro Circo Price.

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Un pastelero elabora las típicas rosquillas de San Isidro en Casa Mira. / EUROPA PRESS

La gastronomía tendrá su propio recorrido castizo. Los mercados municipales celebrarán San Isidro con claveles, rosquillas, limonada, chotis y degustaciones en espacios como Villaverde Alto (9 de mayo), Las Águilas (9 de mayo), Tetuán (12 de mayo), Antón Martín (13 y 14 de mayo), Chamberí (13 y 14 de mayo, de 12 a 14 h), San Isidro (13 y 14 de mayo, de 11 a 14 h), La Cebada (14 de mayo), Puente de Vallecas (14 de mayo), Santa Eugenia (14 de mayo), Santa María de la Cabeza (14 de mayo), Villa de Vallecas (14 de mayo) y Tirso de Molina (14 y 15 de mayo). A ello se suma la degustación del tradicional cocido madrileño en la Pradera (15 de mayo, de 14:30 a 16:30 h). Como colofón, el cielo madrileño tendrá dos grandes citas pirotécnicas: el castillo de fuegos artificiales diseñado para San Isidro 2026 (15 de mayo, a las 23:59) y el castillo de fuegos artificiales de clausura (17 de mayo, a las 23:00). Dos destellos finales para una programación que mira al pasado sin quedarse quieta: San Isidro vuelve a ser tradición, sí, pero también infancia, barrio, escenario, taller, museo, mercado y calle.